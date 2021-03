Congo-Brazzaville: Championnat national direct Ligue 1 - Diables noirs et Etoile du Congo se quittent bons amis

Diablotins et Stelliens n'ont pas pu se départager, le 3 mars, au stade Alphonse-Massamba-Débat dans le choc de la 9e journée. Les deux formations se sont contentées d'un nul blanc(0-0) qui n'arrange personne.

Au terme de la rencontre, il n'y avait aucun sourire sur le visage des joueurs. Mais que des regrets d'avoir tout donné pour soit s'affirmer ou s'installer à la deuxième place, sans pourtant être récompensé. Et pourtant dans ce choc, les occasions n'ont pas manqué. Seulement le manque de réalisme d'un côté et les buts refusés pour une position irrégulière d'une part ont ramené les deux équipes à la triste réalité, à savoir personne ne pouvait prendre le dessus sur l'autre.

Van Ondzono était le premier à le constater. Lancé à la 6e minute, après une passe en profondeur de Matheus Botamba, il pensait ouvrir le score, mais le but a été annulé pour une position de hors-jeu. Les Diables noirs se montraient dangereux sur un coup franc parfaitement tiré par Hardy Binguila à la 27e minute en y mettant de la puissance. Chansel Massa, vigilant, s'est bien détendu pour écarter la frappe en corner. Joe Ombandza, lui aussi inspiré, se mettait à l'évidence, en sortant le coup franc de Mignon Etou Mbon quatre minutes après. Ni la belle reprise de Judea Mouandzibi qui fuyait le cadre à la 40e minute et Van Ondzono trop court pour couper un ballon de but à la 43e minute, les attaquants stelliens ont manqué de réalisme.

En face, les Diablotins vont, eux aussi, nourrir quelques regrets. Charles Kalonji pensait aussi donner l'avantage aux siens, mais son but est également annulé pour une position de hors- jeu. Le coup franc d'Hardy Binguila s'écrase sur l'équerre du poteau de Massa à la 62e minute. Les Diables noirs se sont vu refuser un autre but pour une position de hors- jeu à la 73e minute.

Les deux équipes gardent, toutefois, le même écart d'un point. Les Diablotins comptent 17 points contre 16 pour les Stelliens. Mais l'écart avec le leader reste le principal souci. « Ce qui est à retenir est la qualité de jeu. Cela reste un classico, le réalisme a manqué certes, mais un match comme celui-ci est difficile d'avoir beaucoup de buts. En face, pointe une bonne équipe qui a une bonne circulation du jeu et de notre côté on a su faire face, en trouvant de moyens de ne pas encaisser. Nous sommes déçus de ce résultat, parce qu'il y a l'écart qui pourrait se creuser avec l'As Otohô », a commenté Danh Nsondé, l'entraîneur des Diables-Noirs. « C'était un très bon match tactiquement physique et très engagé. C'est logique que cela se termine par ce score. Je félicite le coaching de Danh pour la stratégie mise en place pour nous contrecarrer. Nous avons manqué de réalisme », a estimé Elie Roger Ossiété, le coach de l'Etoile du Congo.