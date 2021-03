Congo-Brazzaville: Présidentielle de 2021 - Les séniors du quartier Poto-Poto favorables au candidat Denis Sassou N'Guesso

Le Club JDK 3e âge dont la présidence est confiée au député de Poto-Poto I, Jean de Dieu Kourissa, s'est dit, le 3 mars à Brazzaville, satisfait des œuvres sociales réalisées par le président Denis Sassou N'guesso et témoigne son attachement en sa faveur.

En effet, à l'approche de la présidentielle de mars 2021 au Congo, les regards sont également tournés vers les électeurs du troisième âge. Les seniors sont plus traditionnalistes et fidèles à la transmission de leur patrimoine, des valeurs habituellement mises en avant par le député Jean de Dieu Kourissa dont le « Vivre ensemble », le social et la paix.

« Vous avez conclu un contrat avec les séniors. Ce contrat est avant votre engagement personnel. S'il y a aide et réalisations de plusieurs actions en faveur des seniors c'est grâce à la paix retrouvée. Nous ne vous trahirons pas car nous sommes un électorat plus sûr. Nous affirmons notre soutien pour le candidat Denis Sassou N'Guesso parce qu'il est convenable pour la paix », a indiqué Jean Bruno Apollinaire Kimbiama, président du Club à Brazzaville.

Le Club JDK 3e âge s'est souvenu encore de l'acquisition des tensiomètres, la mise à disposition d'un médecin au centre de santé intégré, l'achat et la distribution des vivres et non vivres au bénéfice des seniors. L'implantation d'une pharmacie dont l'achat des médicaments est en rabais et l'allocation gratuites de bourses aux seniors y compris l'assistance physique et morale.

Le Club JDK 3e âge regroupe plusieurs centaines des personnes du troisième âge des arrondissements de Brazzaville. Il a des représentations dans les quartiers de Bacongo, Kinsoundi, Makélékélé, Kingouari et Ngangalingolo.

« Il est de notre devoir de vous accompagner pour la vie que vous nous avez donnée. Les personnes du troisième âge représentent la paix et la sagesse. Vous êtes des électeurs fidèles et sensibles à la paix, la concorde et à l'unité. Nous allons continuer à mettre en place le bureau national de ce Club », a déclaré le député Jean de Dieu Kourissa.