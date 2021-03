Congo-Kinshasa: Changement des mentalités - La CCM a présenté son Plan d'action 2021 à Félix Tshisekedi

Ce service spécialisé de la présidence compte déjà à son actif quelques réalisations dans le cadre de la sensibilisation de la population au civisme. Cependant, beaucoup restent encore à faire.

Réalisant une de ses promesses de campagne portant sur la lutte contre la corruption et les antivaleurs, le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait nommé par ordonnances présidentielles, en août 2019, Mrs Jacques Kangudia, Justin Bedasana et Jacques Kambala respectivement coordonnateur principal, coordonnateur adjoint chargé des questions administratives et financières et coordonnateur adjoint chargé des questions techniques d'un service spécialisé dénommé Coordination pour le changement des mentalités (CCM).

Le 3 mars, une forte délégation de ce service spécialisé de la Présidence de la République a été reçue à la cité de l'Union africaine par le chef de l'Etat. Elle est venue présenter à l'autorité suprême du pays son plan d'action pour l'année 2021. S'adressant à la presse au sortir de l'audience, le coordonnateur principal, M. Kangudia, a fait remarquer que sa structure compte déjà à son actif quelques réalisations dans le cadre de la sensibilisation de la population au civisme, même si, a-t-il indiqué, « beaucoup restent encore à faire ». Au nombre des réalisations, il a épinglé, à titre illustratif, le civisme routier qui consiste à sensibiliser la population quant à l'usage réglementaire des ouvrages tels que les sauts-de-mouton et ce, au travers des spots publicitaires prônant le respect du bien commun.

Dans le même ordre d'idées, le coordonnateur de la CCM a relevé les nombreuses descentes effectuées par ses services dans certaines écoles de la capitale. Outre l'appel au civisme, il a été demandé aux élèves de bannir la tricherie, la corruption des professeurs et d'autres antivaleurs qui minent le milieu scolaire. La CCM entend, par ailleurs, organiser des formations au sein des corps d'armée et de la police par le biais de différentes inspections avec, pour objectif, d'aiguiller en eux le sens du civisme militaire, du respect et de l'éthique professionnelle.

Pour rappel, la CCM a pour mission, entre autres, d'assurer la prévention, la sensibilisation et la lutte contre toutes formes d'antivaleurs. Elle regroupe en thématiques, les activités à mener tout au long de l'année 2021 et les solutions à y apporter, lesquelles solutions sont condensées dans un plan d'action officiellement présenté, ce jour, au président de la République.