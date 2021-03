Congo-Brazzaville: Parution - Destin Jésus Sondzo-Owomeke présente son ouvrage « Introduction à la diaspora congolaise »

La présentation et dédicace de cet essai de cent-deux pages publié aux éditions Okiera, a eu lieu à Brazzaville devant la crème d'intellectuels congolais, agents du ministère des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger, ainsi que des amoureux de la littérature.

Dans cet ouvrage structuré en deux parties et plusieurs chapitres, l'auteur aborde avec sagacité la problématique de l'intégration et de la réintégration sociale des Congolais de l'étranger. Destin Jésus Sondzo-Owomeke va jusqu'à faire une esquisse de palette de propositions pour associer la diaspora aux problématiques de développement du Congo. Une diaspora qui, d'après lui, doit maintenir le lien avec la patrie mère et envisager son retour pour certaines compétences pouvant booster le développement du pays.

Pour l'auteur, à l'instar d'autres communautés africaines, la diaspora brazzavilloise se sent plus que prête à voguer sur cette vague de changement au détriment des conditions de vie actuelles. Résident en Belgique depuis 2006 Destin Jésus Sondzo crée la passerelle entre le Congo et sa diaspora. « La logique des écrivains est d'observer les situations de la société. C'est ce que j'ai fait en observant la situation de la société diasporique congolaise dans le souci d'établir une relation entre le Congo et sa diaspora et de proposer des pistes pour préparer leur retour. Parce qu'il y a un manque de communication », a déclaré l'auteur.

En effet, pour lui, le travail qu'il présente n'est qu'une ébauche introductive d'une analyse plus profonde. Pour connaître les Congolais de l'étranger, il faut aller vers eux, personnellement, du fait du manque de structures leur permettant de se retrouver. Aller vers des individus qui sont éparpillés dans un pays qui n'est pas le leur, est un travail très difficile, a-t-il souligné.

Auparavant, Itoua Ndinga, enseignant, critique littéraire, éditeur, directeur des éditions Okiéra, a fait savoir qu'il y a des textes qui font rêver, des mots qui parlent mais aussi qui raisonnent, des phrases qui interpellent et empêchent d'avoir sommeil... Ainsi, le texte de Destin Jésus Sondzo lui avait parlé, lui avait arraché de soi-même. Il avait compris quelque chose mais aussi admiré le courage de l'auteur quant à la densité de la problématique qu'il soulevait. Parce que pour traiter des questions liées à la diaspora, il faut s'armer de courage.

L'écrivaine Emma Mireille Opa-Elion a souligné que dans cet ouvrage, chacun va se retrouver. « Ce livre motive ceux qui ont quitté le pays depuis les années à revenir.

Notons que le titre de cet ouvrage a servi de thème de doctorat en 2014 à Destin Jésus Sondzo amoureux de la lecture et du travail de l'esprit

Détenteur d'un baccalauréat en lettre et d'un doctorat en gestion de communication, Destin Jésus Sondzo, réside en Belgique. Il y est installé depuis 2006, où il poursuit ses études avec brio tout en encadrant le collectif des étudiants et stagiaires congolais dont il est le fondateur. Cet ouvrage est vendu à 20 Euros soit environ 13 000 FCFA.