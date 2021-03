Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Victoire de Lupopo face à Rangers, nul entre Don Bosco et L'Shi Sport

La 17e journée de la 26e édition du championnat de la Ligue nationale de football s'est poursuivie, le 4 mars, à Lubumbashi, avec des rencontres entre, d'une part, Lupopo et Rangers, et de l'autre CS Don Bosco et Lubumbashi Sport.

Au stade Frédéric-Kibassa, le FC Saint-Eloi Lupopo a eu raison de l'AC Rangers de Kinshasa par deux buts à un. Les Cheminots de Lubumbashi ont ouvert la marque à la 25e minute sur penalty transformé par Joseph Ikamba, prenant à contre-pied le gardien de but Lukiese des Académiciens. Mais ceux-ci ont égalisé à la 34e minute par Kazema Baso, son septième but de la saison. C'est Arsène Pongo Bomolo, entré à la place de Ciel Ebengo à la 68e minute qui a offert la victoire aux joueurs de l'entraîneur Bertin Maku à la 73e minute en signant le deuxième but de Lupopo. Avec ce succès, Lupopo intègre momentanément le groupe de quatre premiers au classement avec 34 points.

Toujours pour le compte de cette 17e journée au stade TP Mazembe, le CS Don Bosco a été accroché le FC Lubumbashi Sport. Les deux équipes se sont quittées sur le score d'un but partout. Les Salésiens du coach Johan Curbilié ont été les premiers à ouvrir la marque à la 30e minute par Emmanuel Richard sur une balle arrêtée, hors de portée du gardien de but Ekono Mayala de L'Shi Sport. Mais les Kamikazes ont égalisé contre le cours du jeu à la 39e minute par Mpande Moya sur une contre-attaque menée par Kasongo Musele. Il a réussi à tromper le gardien de but Israëm Mubobo.

Lubumbashi Sport se contente du point du match nul, après la défaite du match précédent à domicile face à AC Rangers de Kinshasa. Les Kamikazes comptent 12 points, occupant la 15e position et joueront leur prochain match en déplacement le 7 mars contre les promus de la Jeunesse Sportive de Kinshasa (JSK). Les Salésiens de Don Bosco pour leur part sont 8e au classement avec 21 points, avant d'affronter les Cheminots de Lupopo lors de la prochaine rencontre. Le FC Renaissance a dû souffrir pour se sortir du piège de l'AS Dauphin Noir dans un match spectaculaire au stade des Martyrs. Les coéquipiers de Sergi Alongo Ndombe ont résisté pour accrocher ces trois précieux points qui les relancent.

Renaissance bat Dauphin Noir, JSK domine Blessing...

Rappelons que le FC Renaissance du Congo s'est imposé, le 3 mars, au stade des Martyrs à Kinshasa, face à Dauphin Noir de Goma par trois buts à deux. Beyuku Musi (23e et 45e minute), Glody Kikwama Mujinga (25e minute) ont été les buteurs des Renais. Alors que Tity Mambuma (36e minute) et Willy Bokingo (60e minute) ont marqué les deux buts du club entraîné par Todet Farini. Renaissance qui a rappelé l'entraîneur Papy Kimoto pour remplacer Camille Bolombo (qui coachait son dernier match) se repositionne à la 6e place au classement, avec 25 points. Dauphin Noir se retrouve dans la zone de relégation avec 13 points seulement à son actif.

Dans une autre rencontre du 3 mars au stade des Martyrs, la Jeunesse Sportive de Kinshasa (JSK) a battu le FC Blessing de Kolwezi par un but à zéro. Trésor Nona a marqué l'unique but de la partie à la 71e minute, sur penalty consécutif à une faute du défenseur Ngonda sur Bakajika de la JSK dans la surface de réparation. Blessing n'a donc pas pris sa revanche sur JSK qui l'avait battu à la manche aller par trois buts à un à Kolwezi grâce à un triplé du néo-international A', Jean Baleke Othos, transféré depuis au Tout-Puissant Mazembe de Lubumbashi.

Grâce à cette cinquième victoire en Ligue 1 de la RDC, la JSK sort d'une spirale négative et totalise 19 points, même nombre des points avec FC Blessing. Les Benis de la province de Lualaba traversent une période sans victoire, avec une troisième défaite de suite, depuis le départ de l'entraîneur Jean-Claude Loboko.