Congo-Brazzaville: Secteur privé - Le pays bénéficie d'un appui financier de la BEI

Un accord de financement d'un montant de 65 millions d'euros a été signé le 3 mars à Brazzaville, entre le gouvernement congolais, la Banque européenne d'investissement (BEI) et la Société générale Congo. Il vise à soutenir les investissements du secteur privé en République du Congo et dans la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC).

Cet accord permettra à la Société générale Congo qui a octroyé 15 millions d'euros, d'accroître la capacité de financement des petites et moyennes entreprises (PME) au Congo et de répondre à leurs besoins de fonds de roulement ou de financement des projets d'investissement.

Hormis cet accord de financement en faveur des PME congolaises, la BEI a signé deux autres accords avec la Banque de développement de l'Afrique centrale (BDEAC), portant sur une assistance technique pour favoriser la transformation numérique dans les secteurs privé et public à travers une nouvelle ligne de crédit de 50 millions d'euros soit 32 milliards de FCFA.

Pour le président de la BDEAC, Fortunato-Ofa Mbo Nchama, ce nouveau soutien de la BEI permettra à sa structure d'accroître les financements ciblés en Afrique centrale. « Le secteur privé constitue un moteur de croissance économique et de création d'emplois. Il est donc essentiel d'améliorer l'accès au financement pour les acteurs économiques afin de favoriser le développement des activités, la création d'emplois et les investissements permettant de lutter contre la pandémie de Covid-19 », a-t-il déclaré.

Et de poursuivre : « les ressources obtenues de la BEI serviront à bâtir un secteur privé performant en Afrique centrale. Enfin, la rareté de financements adaptés étant la principale préoccupation des investisseurs privés dans notre zone économique, la présente ligne de crédit de 50 millions d'euros constitue à ce titre une réponse partielle qui leur est apportée conjointement par la BDEAC et la BEI ».

De son côté, le Premier ministre Clément Mouamba a indiqué que les nouveaux accords conclus avec la BEI, notamment la mobilisation de 65 millions d'euros de nouveaux financements pour le secteur privé, contribueront à renforcer l'activité économique, à relever les défis sociaux et à améliorer les services publics dans l'ensemble du pays.

« Je me félicite de l'engagement résolu de la BEI aux côtés de l'Afrique et de la République du Congo. Les nouveaux accords confirmés ce jour permettront aux Congolais et à des milliers d'entreprises du pays de bénéficier du savoir-faire technique et financier unique de la BEI », a-t-il renchéri.

Pour sa part, Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI s'est réjoui de soutenir ces trois nouvelles initiatives dans le but d'accompagner le développement économique du Congo et de la sous-région.