Algérie: Des rencontres pour la mise en œuvre du programme d'électrification des exploitations

Alger — La série de rencontres régionales sur l'électrification des exploitations agricoles et organisées dans le cadre de la concrétisation de la feuille sectorielle pour la période 2020-2024, dans son volet relatif au programme d'alimentation de ces exploitations en énergie et de la levée des obstacles, a commencé en début de semaine et se poursuivra jusqu'au 7 mars, a indiqué le ministère de l'Agriculture et du Développement rural dans un communiqué.

"Les rencontres régionales sur l'électrification des exploitations agricoles regroupant la Société algérienne d'électricité et de gaz (Sonelgaz) et les directions des services agricoles des wilayas du pays, se poursuivent, avec la tenue, jeudi le 4 mars, de la rencontre consacrée aux wilayas de l'Ouest (Tipasa, Saida, Sidi Bel-Abbès, Mostaganem, Mascara, El Bayadh, Tissemsilt, Naâma, Ain Témouchent et Relizane)", lit-on dans le communiqué posté par le ministère sur Facebook.

Organisée, dimanche écoulé à Alger, la 1e rencontre a regroupé des représentants de Chlef, Béjaïa, Bouira, Blida, Tizi Ouzou, Djelfa, Médéa, M'sila, Bordj Bou Arreridj, Boumerdes, Tipasa et Ain Defla.

S'en est suivie une autre rencontre, tenue lundi dans la wilaya de Constantine et ayant regroupé les wilayas de l'Est du pays (Oum el Bouaghi, Batna, Tébessa, Jijel, Sétif, Skikda, Annaba, Guelma, El Tarf, Khenchela, Souk Ahras et Mila).

La dernière réunion sera tenue, le 7 mars à Timimoun et concerna les wilayas du Sud (Adrar, Laghouat, Biskra, Béchar, Tamanrasset, Ouargla, Illizi, Tindouf, El Oued et Ghardaïa).

Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre de la concrétisation du programme de la feuille de route sectorielle 2020-2024, relative au raccordement des exploitations agricoles au réseau électrique.

Lors de ces rencontres, les deux parties, à savoir Sonelgaz et les directions des services agricoles, seront en mesure de définir les concepts et les modalités de la mise en oeuvre de ce programme "prioritaire sur le terrain", lever l'ambiguïté et les obstacles et adopter la liste des bénéficiaires".