Algérie: La revue de la police évoque les défis induits par la propagation de la Covid-19

Alger — La revue de la police a évoqué dans son éditorial intitulé "La sécurité pour fabriquer de l'espoir", les défis sécuritaires, sanitaires et sociaux ayant marqué l'année 2020 et induits par la propagation de la Covid-19, tout en appelant au renforcement de la cohésion et la solidarité sociales au service du pays.

Dans ce cadre, la revue a rappelé, dans son n 148, "les exigences de la sécurité globale et du développement social, culturel et économique ainsi que la nécessité d'instaurer un climat favorable pour un lendemain meilleur, à travers l'appel à l'unité, en vue de consacrer un modèle de cohésion sociale et les illustrations nobles du sacrifice et de l'abnégation au service du pays".

La chronique intitulée "Persévérez sur la voie du don de soi et de l'engagement" dresse une évaluation des efforts de la police en 2020 marquée par "le don de soi et l'esprit de l'engagement et d'aide aux citoyens pour faire face à la pandémie de Coronavirus et ses incidences, à travers l'orientation et la garantie de la sécurité du citoyen et de ses biens".

L'édition présente une couverture exceptionnelle sur l'attachement de la direction générale de la Sûreté nationale à s'adapter aux défis actuels et futurs, à travers les réalisations et la promotion de la performance de la police ainsi qu'une large couverture sécuritaire à travers le pays pour répondre aux attentes du citoyen.

Elle propose également un reportage sécuritaire sur le terrain et des sujets d'information et d'autres historiques, ainsi qu'un dossier sur la presse en Algérie face aux défis numériques et la riposte à la guerre cybernétique qui cible le pays et ses institutions.

La revue a traité, en outre, une série de sujets d'actualité dont la criminalisation du paiement des rançons, en sus d'autres thèmes académiques relatifs aux questions sécuritaires.