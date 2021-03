Algérie: Un plan d'action pour promouvoir les produits non ligneux en cours de préparation

Alger — La Direction générale des forêts (DGF) a annoncé jeudi dans un communiqué qu'elle était en passe d'élaborer un plan d'action pour la promotion des produits forestiers non ligneux en Algérie.

"La Direction générale des forêts facilite, avec l'appui de l'Organisation des Nations-Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le processus d'élaboration de la stratégie et du plan d'action national pour la promotion des produits forestiers non ligneux en Algérie", note le document, ajoutant que le cadre stratégique développé, à cet effet, comprend trois orientations stratégiques et neuf objectifs.

La première orientation stratégique s'agit d'assurer une offre des produits forestiers non ligneux issus de sources légales et durables, la deuxième concerne le développement des chaines de valeurs forestières basées sur les produits forestiers non ligneux, alors que la troisième orientation stratégique concerne l'adaptation du cadre politique afin de créer un environnement favorable à la gestion durable de la ressource au développement des chaines de valeurs forestières.

Chaque groupe de travail se focalisera sur une orientation stratégique, explique la DGF, ajoutant que ces groupes sont invités à donner une brève description de l'orientation stratégique et formuler un indicateur de l'orientation stratégique et un ou deux indicateurs pour chaque objectif.

Ils seront également appelés à identifier les actions prioritaires pour atteindre chaque objectif tout en renseignant sur les activités qui sont déjà en cours (dans quel cadre ? par qui ? où ? depuis quand ? comment ? et jusqu'à quand ? ), les activités déjà prévues (dans quel cadre ? par qui ? où ? comment ?), ainsi que les activités nouvelles.

Ils auront également la mission d'estimer les coûts de mise en oeuvre de ces actions prioritaires et renseigner sur les ressources déjà mobilisées et les ressources qui restent à mobiliser, identifier les résultats attendus de chaque action prioritaire, proposer l'institution la plus appropriée pour assurer la coordination de la mise en oeuvre, ainsi que les institutions partenaires, en tenant compte du champ de leurs compétences et des avantages comparatifs.

Le rapport de chaque groupe de travail sera présenté dans deux matrices, à savoir celle du plan d'action de l'orientation stratégique et une autre matrice d'actions prioritaires, ajoute le communiqué.