Cote d'Ivoire: Législatives 2021/Attécoubé - Les candidats Laurent Tchagba et Paulin Danho saluent l'engagement de leur collaborateur Dogoni Kader

A à l'espace "école Mobio" de Jérusalem à Attecoubé, le mercredi 3 mars 2021, la tête de liste Laurent Tchagba et son colistier Danho Paulin n'ont pas manqué de traduire à Monsieur Dogoni Moussa Kader leurs félicitations et remerciements pour cette mobilisation exceptionnelle et son engagement pour la cause du Rhdp.

Monsieur Dogoni, coordonnateur départemental Rhdp de la rive droite Attecoubé-Plateau, par ailleurs, chef de cabinet du ministre de l'hydraulique Laurent Tchagba, met tout en œuvre pour la victoire de la liste Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) à Attécoubé conduite par le Ministre Laurent Tchagba.

Depuis le début de la campagne jusqu'à ce jour, il est sur tous les fronts, de nuit comme de jour pour sensibiliser les populations à la nécessité de s'inscrire dans la vision du Président Alassane Ouattara en votant la liste Rhdp. Selon lui faire gagner l'Alliance des houphouetistes à Attécoubé, c'est s'inscrire dans le train du développement conduit le président.

Ce Mercredi 03 Mars 2021, à l'espace "école Mobio" de Jérusalem à Attecoubé, c'est plus de 4 000 personnes composées de femmes, de jeunes, de chefs de communautés, guides religieux qu'il a encore mobilisé recevoir les candidats Rhdp Laurent Tchagba et Danho Paulin.

« En 2016, vous m'avez accordé votre confiance à travers le suffrage massif que vous avez exprimé pour la liste que j'ai conduite lors des élections législatives. C'est avec honneur que nous avons effectué notre mission à l'hémicycle. La voix d'Attecoube a été entendue et bien entendue au sein des plus hautes instances de la Nation. Ce mandat a développé davantage notre proximité et notre complicité ici à Attecoubé, et cela a sans aucun doute eu des effets bénéfiques sur les dirigeants, les populations et le développement local de notre commune », a expliqué Laurent Bogui Tchagba.

Poursuivant, il a indiqué que pour les législatives 2021, il part sous la bannière du Rhdp avec « son jeune frère » Danho Paulin. « C'est une élection déterminante pour chacun de nous car elle assurera à notre pays et à ses habitants de vivre en toute quiétude en espérant un meilleur devenir grâce aux sillons tracés par le Président Alassane Ouattara. Venez nous rejoindre pour l'idéal d'une Côte d'Ivoire développée et solidaire », a lancé Laurent Tchagba