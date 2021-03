Mali: Examen des progrès réalisés pour atteindre l'objectif faim « zéro » d'ici 2030 - « L'Afrique n'est pas sur la bonne voie. »

« L'Afrique n'est pas sur la bonne voie pour parvenir à la faim -zéro- d'ici 2030. » C'est la conviction du Représentant régional de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao) pour l'Afrique, Abebe Haile-Gabriel, qui s'exprimait lors d'une réunion visant à examiner les progrès réalisés par le continent pour atteindre cet objectif.

Selon un communiqué de presse de la Commission économique pour l'Afrique (Cea) qui a co-organisé la réunion avec le Programme alimentaire mondial (Pam), en collaboration avec le gouvernement de la République du Congo, la rencontre s'inscrit dans le cadre de la septième session du Forum régional africain pour le développement durable (Fradd) qui se déroule actuellement à Brazzaville.

M. Haile-Gabriel affirme d'après le communiqué que « les résultats restent insatisfaisants et les défis sont nombreux en raison du changement climatique, de la mauvaise situation économique et des effets négatifs de la Covid-19, ainsi que du manque d'investissements publics ». Il indique cependant que la Zone de libre-échange continentale africaine (Zleca) est une opportunité unique pour la transformation du système alimentaire du continent.

Pour résoudre la question de la faim en Afrique, M. Haile-Gabriel déclare, à en croire le document, que la volonté politique et l'engagement au plus haut niveau sont essentiels. Avant d'ajouter que les actions et les investissements aux niveaux national et local sont également essentiels. Pour lui, il est urgent pour le continent de rebâtir, et plus solide, pour l'avenir après la pandémie de Covid-19. Il demande ainsi aux gouvernements d'investir dans des mesures de protection sociale afin de sauver les plus vulnérables de la société. La transformation du système alimentaire africain est cruciale pour aider à mettre fin à la faim, déclare-t-il, ajoutant que l'adoption d'approches multisectorielles holistiques est nécessaire.