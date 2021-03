Afrique: CAN U20 2021 - Le ministre mauritanien des sports affiche sa satisfaction

Ministre mauritanien des sports, Taleb Sid' Ahmed affiche sa satisfaction par rapport à la tenue de la CAN U20 2021 dans son pays.

Outre l'élimination des Mourabitounes qui fera tâche d'huile dans le bilan que fera son pays après la compétition, celui qui est aussi président du COCAN se dit satisfait du spectacle offert par les matchs.

« Je ne suis pas un spécialiste mais tous les observateurs ont salué la qualité du spectacle offert par les équipes et il faut applaudir l'esprit fair-play ayant prévalu au cours de la compétition. Pas de contestation arbitrale, pas de violence ni verbale ni physique et c'est important même si les matchs ont été joués à huis clos », a-t-il confié à Caf Online.

Taleb Sid' Ahmed se réjouit également de la progression faite par la Mauritanie au niveau des infrastructures.

« En faisant le bilan à mi-parcours, on peut dire que la Mauritanie a réussi l'organisation dans un contexte difficile en érigeant par exemple le stade de Nouadhibou (nord) avec des fonds propres dans un délai de six mois. Ce stade est désormais aux normes internationales et il a été financé sur fonds propres avec 4 millions de dollars. On salue la belle contribution de la Fifa qui a apporté la pelouse synthétique ayant permis à ce stade de répondre aux normes. La Mauritanie a mis à niveau les deux autres stades, Stade Olympique et Cheikh Bodyia. En ces temps de pandémie et de raréfaction des ressources, ce n'est pas évident pour l'Etat qui a consenti des efforts louables dans un laps de temps. Ce qui permet à notre pays de disposer des infrastructures de standard international », a fait observer le ministre des Sports mauritanien d'après qui son pays a montré qu'elle peut se mettre à hauteur des grands événements sportifs en relevant le défi de l'organisation et montré ses ambitions sportives.

En dépit de l'élimination des Mourabitounes, le ministre Taleb Sid' Ahmed se dit satisfait de la sélection de son pays.

« L'équipe U20 de la Mauritanie a fait sensation, on a eu des opportunités mais les jeunes footballeurs n'ont pas su en profiter. Mais cette équipe a laissé une très bonne image et suscité de l'espoir en dépit de son élimination au premier tour. Elle a montré qu'elle peut lutter contre les meilleurs ».