Congo-Brazzaville: Congo - Valdo n'est plus le sélectionneur des Diables rouges

Sélectionneur du Congo depuis mai 2018, Valdo ne poursuivra pas l'aventure avec les Diables rouges. Ainsi en a décidé la Fédération congolaise de football (Fécofoot).

En effet, la Fecofoot a décidé de ne pas reconduire le technicien brésilien dont le contrat est arrivé à terme. L'annonce a été faite à l'issue d'une réunion du comité d'urgence de l'instance dirigeante du football congolais.

Un choix fort quand on sait que Valdo a placé la sélection congolaise à la deuxième place du groupe I des éliminatoires de la CAN 2021, dont les 5e et 6e journées se jouent ce mois de mars.

Pour le remplacer, la Fecofoot a choisi Barthélémy Ngatsono, sélection de l'équipe A', quart de finaliste du dernier Championnat d'Afrique des Nations (CHAN 2020.

Ci-dessous, le communiqué ayant sanctionné la réunion du Comité d'urgence de la Fecofoot

«Le Comité d'Urgence de la Fédération Congolaise de Football s'est réuni ce mercredi 3 mars 2021, et a examiné à l'ordre du jour, la lettre de notification de mise en demeure et de fin de contrat de Monsieur VALDO CANDIDO FILHO, sélectionneur national signée de Monsieur le Ministre des Sports et de l'Education Physique en date du 22 Février 2021

Après examen de cette lettre, vu les termes du contrat et sa date d'échéance en date du 18 mars 2021, le Comité d'Urgence de la Fédération Congolaise de Football a pris acte de cette notification.

Aussi, le Comité d'Urgence a-t-il , vu les échéances du 26 et 30 mars, relatives aux matches de la cinquième et sixième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, contre le Sénégal et la Guinée Bissau, décidé de mettre en place une coordination technique des Diables-Rouges Seniors composée comme suit :

Coordonnateur : Gaston TCHIANGANA

Coordonnateur adjoint : Noel MINGA TCHIBINDA

Entraineur : Barthelemy NGATSONO»