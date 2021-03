Cote d'Ivoire: Législatives 2021/Port-Bouët - Ralliement à la liste Rhdp de mouvements de l'opposition et d'indépendants !

Des mouvements et associations de l'opposition pro-Gbagbo et du FPI tendance Affi N'Guessan, ainsi que des candidats Indépendants rejoignent le RHDP à Port-Bouët. Ils l'ont affirmé de vive voix, le mercredi 2 mars, à la faveur d'un meeting à Adjouffou, grosse bourgade de la commune.

« Nous ne sommes pas des partisans du RHDP. Nous sommes pour la plupart des GOR (Gbagbo ou rien) mais nous aimons les actions que vous posez en notre faveur dans cette commune. C'est pourquoi, pour ces élections, nous allons vous accordez nos voix », a indiqué au nom des ralliés, Mme Kélaté Céline, à l'endroit du ministre Siandou Fofana, la tête de liste du Rhdp à Port-Bouët..

C'est une dizaine de mouvements et associations se réclamant proches de l'ancien Président Laurent Gbagbo et du Front populaire ivoirien (FPI), qui ont ainsi pris l'engagement de voter la liste du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) à Port-Bouët, lors du scrutin législatif du 6 mars. La liste du RHDP étant défendue par les titulaires Siandou Fofana et Yéo Fozié avec comme suppléants, Ibrahim Konaté et Dr Armand Motto.

Dans son allocution, Mme Kélaté a relevé que tant que Siandou Fofana poursuivra ses actions sociales envers les populations, il pourra compter sur ces associations et mouvements dans n'importe quelle bataille. Lui emboîtant le pas, le fédéral du FPI de Vridi, Méa Eugène a réitéré son soutien au candidat Siandou Fofana, comme ce fut le cas lors des élections municipales de 2018. Faut-il le rappeler avec emphase, dans le même cadre de ralliement, le 27 février 2021, Kouko Bagnon Hélène Suzanne annonçait que CDI se désistait des élections législatives du 6 mars 2021 à Port-Bouët au profit de la liste du RHDP. Lui emboîtant le pas, Adjé Lasme Chris Marcialis de la liste "Côte d'Ivoire nouvelle génération" a engagé ses partisans, ce mardi 2 mars, à soutenir massivement la liste du parti au pouvoir pour une victoire écrasante.

Le directeur de campagne adjoint Marcel N'Guettia a, pour sa part, appelé ces populations à porté leur choix sur celui qui peut leur offrir le développement en la personne de Siandou Fofana.

Heureux de soutien important à deux jours des élections, Siandou Fofana a demandé aux populations d'être unis lorsqu'il s'agit de développement et de leur bien-être social.

Prenant exemple, sur lui-même, le ministre a précisé qu'à l'arrivée du Président Laurent Gbagbo au pouvoir, il est rentré de la France en Côte d'Ivoire pour entreprendre, car il s'est dit qu'un démocrate est arrivé au pouvoir.

A cet effet, il a appelé la jeunesse de cette cité à saisir toute leur place dans le développement du pays et non de rester en marge. « Si vous ne profitez pas de la présence du Président Ouattara au pouvoir pour entreprendre, vous ne serez pas parmi ceux qui comptent. Il faut oublier les partis politiques et mettre le développement en avant. La Côte d'Ivoire de demain, c'est vous. Il faut que vous en faites parti », a suggéré le candidat tête de liste du parti au pouvoir.

S'agissant des difficultés d'eau et de l'électricité, le ministre a promis que des projets sont en cours en vue de régler définitivement ces problèmes.

Aussi a-t-il rassuré que contrairement, ce que disent ses adversaires politiques sur des casses de maisons situées sur des emprises publiques aéroportuaires, il sera toujours être du côté des populations de la cité portuaire pour les accompagner dans le développement et leur bien-être social.