Angola: Covid-19 - Le pays signale 58 nouvelles infections et 44 guérisons

Luanda — Les autorités sanitaires angolaises ont annoncé, jeudi, l'enregistrement de 58 nouvelles infections, 44 patients guéris et un décès, au cours des dernières 24 heures.

Selon le secrétaire d'État à la Santé publique, Franco Mufinda, qui a pris la parole lors de la séance habituelle de mise à jour des données sur le Covid-19 dans le pays, 38 nouveaux cas ont été diagnostiqués à Luanda, 11 à Huíla, huit à Uíge et un à Cabinda.

La liste des nouveaux patients, dont l'âge varie d'un mois à 76 ans, est composée de 29 hommes et 29 femmes.

Quant aux patients rétablis, il a informé que 38 résidant à Huambo, trois à Luanda et les provinces de Bié, Cuando Cubango et Uíge ont chacune un patient rétabli, âgés entre sept mois et 57 ans.

Concernant le décès, Franco Mufinda a informé qu'il s'agissait d'une citoyenne angolaise de 73 ans, résidant à Luanda.

L'Angola a compte 20 981 cas, avec 511 décès, 19 553 guéris et 917 actifs, depuis le début de la pandémie dans le pays.

Parmi les cas actifs, un est dans un état critique sous ventilation mécanique invasive, 11 sévères, 24 modérés, 20 avec des symptômes légers et 861 asymptomatiques.

Les laboratoires nationaux ont traité, au cours des dernières 24 heures, 1322 échantillons et le total, à ce jour, est de 399 228 échantillons traités.

