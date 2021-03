Madagascar: Salon du livre et littérature au féminin - Journée internationale de la femme

Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme le 8 mars, l'Alliance Française d'Antsirabe et Opération Bokiko organisent le salon du livre « littérature au féminin » du 8 au 9 mars 2021 à l'AFA. Des activités riches autour des livres et de la femme sont prévues durant ces deux jours.

Il y aura, entre autres, une vente et exposition de livres, un club de lecture, des échanges avec les auteurs malgaches d'Antananarivo et d'Antsirabe, des débats concernant les femmes dans la littérature malgache, une découverte de la plateforme culturethèque, des visites d'école, des stands, ou encore un spectacle assuré par Bekoto (le musicien) et Ragré (le conteur).

Les femmes à l'honneur. Comme il s'agit d'un événement dédié à la femme, des représentants féminins de la littérature et du métier de l'écriture seront présents. On peut citer parmi les intervenantes Michèle Rakotoson, Ony/Onya, Aina Michèle Rahariarisoa, Mampianina Randria et notre consœur Holy Danielle. Ce salon du livre est parrainé par Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo, ministre de la Communication et de la Culture, et appuyé par l'Ambassade de France et l'antenne de l'Unesco à Madagascar.