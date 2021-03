Afrique: Fidelity Bank Ghana et Newgen Software remportent le prix Meilleure mise en œuvre des technologies bancaires en libre-service en Afrique

communiqué de presse

Accra, Ghana — - La banque a réussi à augmenter de 50 % l'acquisition de clients et à réduire de 75 % leur temps d'attente

Fidelity Bank Ghana Limited et Newgen Software ont été récompensés pour « Meilleure mise en œuvre des technologies bancaires en libre-service en Afrique » à l'édition 2020 des Asian Banker Middle East and Africa Awards. La banque tire parti de la solution Newgen pour l'ouverture de comptes en ligne afin d'attirer les clients omnicanaux.

« Fidelity Bank a des plans stratégiques à long terme visant à faire d'elle une banque numérique et à lui permettre d'exploiter, entre autres, le segment de marché millénaire à la pointe de la technologie, à l'aide d'une plateforme d'intégration unifiée. La solution d'ouverture en ligne de comptes en libre-service de Newgen est très facile d'utilisation et elle nous a permis d'étendre notre portée, par voie numérique, au-delà de nos salles d'opérations bancaires », a déclaré Edward Opare-Donkor, directeur général adjoint (opérations et fonctions de soutien) chez Fidelity Bank.

« Notre évaluation postérieure à la mise en œuvre indique que nous avons pu atteindre 50 % de clients supplémentaires, nous avons réduit le délai d'exécution de 4 jours 15 minutes à seulement et nous avons réduit le temps d'attente des clients de 75% », a-t-il encore ajouté.

« Ce prix témoigne des efforts constants déployés par Newgen pour fournir à ses clients les meilleures solutions bancaires de leur catégorie. Nous comprenons la vision de Fidelity Bank et nous continuerons à aider l'entreprise à atteindre ses objectifs grâce à notre expertise technique et à notre culture de l'innovation », a affirmé Diwakar Nigam, directeur général et président de Newgen Software.

La cérémonie de remise des prix a eu lieu virtuellement le 5 novembre 2020.

À propos de Fidelity Bank Ghana

En un peu plus d'une décennie, Fidelity Bank Ghana est passée d'une maison d'escompte à une banque de premier rang et occupe maintenant le rang de la plus grande banque privée du Ghana. La banque sert actuellement ses clients dans 75 agences réparties à travers le Ghana et est un leader de la révolution bancaire numérique. Fidelity Bank a également révolutionné le paysage des agences bancaires au Ghana avec plus de 4 000 agents à travers le pays et est le champion incontesté de la banque inclusive dans le pays.

La banque possède deux filiales, Fidelity Asia Bank Limited, qui est une filiale à part entière en Malaisie, et Fidelity Securities Limited. En peu de temps, Fidelity Bank est devenue un nom familier au Ghana en adoptant une culture centrée sur le client et en tenant constamment sa promesse de faire la différence dans la vie de toutes les parties prenantes.

La marque Fidelity Bank a une vision infiniment positive de la vie et le slogan de la marque « Believe with Us » en témoigne. La banque estime que si toutes les parties prenantes joignent leurs efforts, rien ne pourra faire obstacle au progrès, car « Together, We're More » (Ensemble, nous sommes plus forts).

À propos de Newgen Software Technologies Limited

Newgen est un des principaux fournisseurs de plateforme d'automatisation numérique à faible niveau de codage. Dans le monde entier, les institutions financières, les assurances, les gouvernements et les organisations de services partagés qui réussissent s'appuient sur les produits et les applications reconnus par l'industrie de Newgen pour gérer leurs processus (BPM), leur contenu (ECM) et leurs communications (CCM) pour des opérations connectées. De l'accueil des clients aux demandes de service, des prêts et des dépôts à la souscription, et bien d'autres choses encore, les applications industrielles de Newgen transforment avec souplesse les opérations critiques de l'entreprise. La plateforme basée sur le cloud de Newgen permet des initiatives de transformation numérique pour une expérience client supérieure, des coûts optimisés et une meilleure efficacité.

