Congo-Kinshasa: Augustin Kabuya - «La Cenco n'a fait que son travail et l'Udps n'a jamais eu peur des élections»

Quelques jours après la déclaration de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO), le parti présidentiel, l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (Udps), par l'entremise de son Secrétaire Général Augustin Kabuya, a donné son point de vue sur la situation, au cours d'une matinée politique organisée ce jeudi 4 mars 2021, en son siège dans la commune de Limete. Devant des centaines de combattantes et combattants, le SG a reconnu le travail abattu par les prélats catholiques en confirmant qu'ils n'ont fait que leur travail comme toujours, et qu'il ne servait à rien de les attaquer.

« Chers combattantes et combattants, l'Udps n'a jamais eu peur des élections. L'Udps n'est pas un parti politique mallette. C'est un grand parti en République Démocratique du Congo et tout le monde le sait. Comme si les évêques avaient lu mes pensées pour recommander les élections en tenant compte du délai. Il y a quelques jours, j'ai donné un canevas pour ma tournée dans des fédérations pour mieux préparer ces élections qu'eux ont demandé. J'ai reçu, le dimanche dernier la fédération de Tshangu et nous avions parlé des élections et de comment garder la visibilité du parti », a-t-il déclaré avant de poursuivre que déjà pour les 4 semaines qui viennent, un programme est déjà bien établi pour les 4 fédérations de la ville-province de Kinshasa.

«Un étudiant qui a bien préparé la matière, n'a jamais eu peur d'un examen. Les élections sont un processus qu'il faut respecter. Il y a les réformes qu'il faut faire et cela se fera au parlement. Et c'est après qu'il y aura aussi un recensement », a fait savoir Augustin Kabuya, tout en exhortant à tous les combattants de respecter les prélats Catholiques et de ne point répondre par des injures.

Précisions

Parlant de l'élection au Sénat et de quelques réactions allant dans le sens d'une inquiétude au sein de l'Union Sacrée de la Nation, Augustin Kabuya a juste répondu avec sourire aux lèvres. Selon lui, les élections qui se sont passées au Sénat, ce sont les sénateurs qui ont voté.

«Ne cherchons pas les problèmes là où il n'y en a pas. Je ne suis pas Sénateur et l'Udps n'avait pas des candidats, quel est le problème de l'Udps ? Contrairement à l'Assemblée nationale, j'y étais parce que mon Président, Jean Marc Kabund était candidat. Ne traînons pas sur les futilités car, les bonnes choses commencent bientôt », a-t-il souligné sous les applaudissements de la foule.

Le secrétaire général a, par cette même occasion, invité les combattantes et combattants à être mobilisés pour soutenir le Premier ministre Sama Lukonde qui est un choix pur du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il leur a demandé d'être prêts pour venir nombreux lors de son investiture en vue de lui montrer le soutien du parti.

Il faut souligner qu'au cours de cette matinée politique, le Caucus de l'Udps Maniema à honoré le Secrétaire Général en lui remettant un diplôme de mérite suivi d'un trophée. Cet acte a été motivé selon eux, par le travail abattu par ce dernier qui est prouvé par la présence de l'Udps dans une province considérée comme la première base du Front Commun pour le Congo (FCC). En outre, des drapeaux et motos ont été remis à la fédération de Sankuru ainsi qu'à celle de Lualaba pour assurer la visibilité du parti présidentiel et le déplacement des fédéraux.