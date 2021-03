Angola: La vaccination de masse des professionnels de la santé commence samedi

Luanda — La campagne massive de vaccination de la population angolaise contre Covid-19 commence samedi 6, avec les professionnels de la santé.

S'exprimant jeudi lors d'une conférence de presse sur le plan national de vaccination, la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a déclaré que dans une première phase, 20 pour cent de la population angolaise seraient vaccinés, soit un total de 6.419.534 personnes.

L'exécutif envisage de vacciner, au total, 52 pour cent de la population, soit 16 823 284 personnes de plus de 16 ans. L'Angola a choisi en priorité les professionnels de la santé, puis ceux des services sociaux et de l'ordre public et de la sécurité, ainsi que les personnes souffrant d'une comorbidité et âgées de plus de 40 ans. (à suivre)

