Nigeria: Début de la campagne de vaccination contre le Covid-19

Le Nigeria débute officiellement, en cette fin de semaine, sa campagne de vaccination contre le Covid-19. Les doses de vaccins du programme Covax sont arrivées dans le pays le mardi 2 mars. Ce sont les personnels de santé d'un l'hôpital public d'Abuja qui recevront les toutes premières injections ce vendredi 5 mars, avant que les plus hauts responsables de l'État se fassent à leur tour vacciner. Puis, la campagne de vaccination débutera réellement dans le pays le plus peuplé d'Afrique.

Ce sont près de quatre millions de dose de vaccins Oxford-AstraZeneca qui sont arrivés mardi 2 mars sur le tarmac de l'aéroport d'Abuja, dans le cadre du dispositif Covax. La veille, une plateforme d'inscription virtuelle avait été mise en ligne afin de recenser les volontaires pour la vaccination.

Selon l'agence en charge de la campagne vaccinale, près de 2,5 millions de Nigérians se sont inscrits dès le premier jour. Les personnels de santé seront évidemment prioritaires. Suivront les officiers de police et les militaires, les douaniers, les travailleurs du secteur du pétrole et les « leaders stratégiques ».

Un grand défi logistique et sécuritaire

Le président Muhammadu Buhari et son vice-président Yemi Osinbajo se feront d'ailleurs vacciner dès samedi, afin de « rassurer » la population. Le gouvernement nigérian espère recevoir 84 millions de doses de vaccin contre le Covid-19 d'ici la fin de l'année. De quoi vacciner 20% de la population, selon les autorités.

Mais le déploiement de ces doses sur tout le territoire s'annonce comme un énorme défi logistique et sécuritaire. Celles-ci seront acheminées par avion et camion réfrigéré dans les zones les plus reculées, a priori avec l'appui du secteur privé. Le réseau mis en place ces dernières années dans le cadre de la lutte contre la polio va aussi être réactivé pour cette campagne de vaccination inédite.

Today, I joined HMH @DrEOEhanire & colleagues, Executive Director @NphcdaNG @drfaisalshuaib & @DGatNAFDAC at the State House briefing

Our biggest priority is to control the acute phase of the #COVID19 pandemic using all available tools - vaccines AND public health measures pic.twitter.com/qiw0vgMgqi

- Chikwe Ihekweazu (@Chikwe_I) March 4, 2021