Congo-Kinshasa: Changement des Mentalités - Les Délégués de la CCM reçus par Félix Tshisekedi

Le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi a accordé une audience ce mercredi 3 mars 2021, dans son bureau de travail de la cité de l'Union Africaine, à la délégation de la Coordination pour le Changement des Mentalités(CCM). Il était question, pour la Délégation de ce service spécialisé de la Présidence de la République, de présenter le plan d'actions 2021 de la Coordination au Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

La Cité de l'Union Africaine était le cadre choisi pour l'entretien entre le Chef de l'Etat et la Délégation de la Coordination pour le Changement des Mentalités (CCM) ce mercredi 3 mars. Conduite par le Coordonnateur et Conseiller Spécial du Chef de l'Etat en matière de changement des mentalités, Jacques Kangudia, la délégation de la CCM a fait savoir au Chef de l'Etat que son plan d'actions pour l'année en cours consiste à placer un accent particulier sur la formation de la jeunesse tant dans le domaine d'activités de l'enseignement formel que dans le professionnel, et aussi à mener une lutte acharnée en vue du changement des mentalités de l'homme congolais notamment, en ce qui concerne les normes sociales en RDC, le civisme routier et fiscal ainsi que l'éthique politique.

Profitant de son entretien avec Félix Tshisekedi, la CCM a, par le truchement de son Coordonnateur, Jacques Kangudia, rappelé au premier Citoyen du pays, les actions d'ores et déjà réalisées notamment, la formation de l'entreprise Sonahydroc, la tenue des émissions de sensibilisation ainsi que la mise en place d'un système d'interpellation via des panneaux géants dans de grandes artères de la capitale, en dépit du manque des moyens conséquents dû à la crise sanitaire qui sévit partout à travers le monde et en République Démocratique du Congo, en particulier. A en croire les propos de ce Conseiller du Chef de l'Etat en matière de changement des mentalités, la réforme de l'éducation formelle revêt d'un caractère non seulement important, mais aussi urgent, car elle aboutira à la standardisation du cours de civisme, tremplin pour la transformation de l'élite congolaise.

Il y a lieu de noter que la Coordination pour le Changement des Mentalités, (CCM), est un service spécialisé de la Présidence de la République créé le 25 juillet 2019. Elle a pour mission principale, la Sensibilisation, la Prévention ainsi que la Lutte contre toutes sortes d'antivaleurs à travers des actions de vulgarisation et d'initiation à la nouvelle citoyenneté.