Cote d'Ivoire: Législatives/Dabakala - Le candidat du Rhdp, Aboubakary Coulibaly, plus que confiant

Alors que s'achevait le jeudi 4 mars, la campagne pour les législatives, le député sortant Aboubakary Coulibaly se voulait on ne peut confiant. Candidat du Rhdp dans la circonscription de Dabakala sous-préfecture, Tendene-Bambarasso, Sokala-Sobara et Yaossedougou commune et sous-préfecture, il a inscrit toute sa campagne sous le signe de la continuité dans le développement.

L'objectif étant de donner une majorité parlementaire confortable au Président Alassane Ouattara, afin qu'il poursuive l'œuvre de développement du département et de la Côte d'Ivoire.

L'avènement du Rhdp en 2011 a, selon le député sortant, sonné la renaissance du département de Dabakala qui était dans une léthargie totale. En dix ans, plus de 165 villages ont été électrifiés, plus de 150 classes construites, plus de 3 centres de santé construits et 14 forages réalisés. A cela s'ajoutent de multiples actions de soutien à l'insertion des femmes et des jeunes et aux opérateurs économiques locaux.

« Aux populations, je leur demande d'aller voter pour moi le 6 mars dans la paix et la discipline et c'est ensemble que nous allons gagner. Nous avons tous la responsabilité de la bonne atmosphère pendant ces élections, alors soyons responsables », a exhorté le candidat lors d'une conférence de presse, mercredi, à son QG de campagne de Dabakala.

Le staff de campagne du député Aboubakary Coulibaly a parcouru presque tous les villages de la circonscription électorale.