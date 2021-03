Cote d'Ivoire: Législatives /Boundiali-Ganaoni - Les populations mobilisées pour la victoire de Mariatou Koné

La circonscription de Boundiali-Ganaoni en effervescence, ce 4 mars 2021. L'union sacrée des élus et cadres et la mobilisation des populations, toutes tendances politiques pour la victoire de Mariatou Koné est perceptible. Celle qu'ils appellent affectueusement « MAKO » ou « Mère Teresa « est sur le terrain. Et dans les 40 villages et hameaux de la circonscription citée, c'est la liesse populaire.

Les populations ont décidé de porter leur choix sur leur fille, leur sœur , leur amie pour sa proximité avec elles , son bilan , son esprit d'ouverture et sa notoriété. « MAKO » est actrice de développement et le département de Boundiali et la région de la Bagoué en bénéficie depuis de nombreuses années avant même son entrée au Gouvernement. Les témoignages fusent de partout. Du Président du conseil régional de la Bagoué Siama Bamba en passant par les organisations de femmes et de jeunes, le son est le même.

Le député sortant, Koné Dognon , directeur de campagne de la candidate se félicite des qualités de sa candidate , pour lui qui a décidé de se retirer après 10 années à l'hémicycle, Il n' ya pas meilleur candidat pour la circonscription sus citée que « MAKO ». Elle est le visage du développement, de la solidarité, du rassemblement, de la paix et de la cohésion sociale. Elle a la caution du Président Alassane Ouattara, du parti mieux les populations sont mobilisées pour sa victoire.

A chacune des étapes, elle a invité ses partisans à ne pas répondre à la provocation et à œuvrer pour des législatives apaisées.

Les militants des partis d'opposition présents dans sa circonscription électorale ont décidé de lui accorder leurs voix car elle fait l'unanimité et il s'agit de développement local et pour boundiali, ils ont décidé de s'engager et de se mobiliser pour sa victoire.