Ile Maurice: Enquête judiciaire - Vinay Appanna se présente en cour mais est manifestement très malade

A l'appel de l'affaire, le chauffeur de Vinay Appanna a par l'entremise de l'avocat de ce dernier présenté un certificat médical faisant état de difficultés respiratoires du témoin. Le médecin a recommandé cinq jours de repos.

L'avocat du DPP, Me Dhamodarsing Bissessur, a attiré l'attention de la cour à l'effet que le certificat médical ne dit pas qu'Appanna ne peut venir en cour en raison de son problème de santé.

La magistrate Vidya Mungroo-Jugurnath est d'accord avec la remarque du DPP et demande à ce qu'Appanna soit sommé à se présenter en cour dans 10 minutes. Faute de quoi, dit la magistrate, la cour envisagerait des sanctions à son encontre.

Vinay Appanna est effectivement arrivé en cour 10 minutes plus tard. Il était visiblement très malade éprouvant des difficultés à respirer et ne pouvant même pas parler. Tous les membres du public et les avocats ont été sensibles à son état. En attendant l'arrivée de la magistrate, on a même vu Me Roshi Bhadain demander à Appanna de se mettre à l'abri du climatiseur qui pourrait aggraver son état.

A son arrivée, la magistrate a regardé Appanna qui n'arrêtait pas de tousser et qui présentait des signes d'étouffement et lui a demandé de se retirer le plus vite possible. Ce que le témoin a fait non sans avoir essayé d'adresser la cour. Mais comme aucun mot ne sortait de sa bouche, la magistrate lui a assuré que son avocat, Me Shailesh Seebaruth, accomplira les procédures nécessaires et sera entendu.

Ainsi, il a été décidé que Vinay Appanna reviendra en cour quand sa santé le permettra. La date provisoire du 15 mars a quand même été arrêtée d'un commun accord.