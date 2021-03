Algérie: FNST - Elhadi Mossab reconduit au poste de président

Alger — Le président sortant de la Fédération nationale du sport pour tous (FNST), Elhadi Mossab, a été réélu pour un quatrième mandat olympique consécutif (2021-2024), à la tête de cette instance, lors de l'assemblée générale élective (AGE) tenue vendredi, à l'institut supérieur des sciences et technologie du sport d'Aïn Bénian (Alger).

Seul candidat en lice pour le poste de président, Elhadi Mossab a récolté 31 voix contre deux (02), parmi les 33 voix délibératives présentes (sur 42), en présence de deux (02) représentantes du Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).

"Tout d'abord, je remercie les membres de l'AGE qui ont montré un sens de responsabilité et de sérénité. J'étais le seul candidat et ça prouve leur confiance en ma personne. Maintenant, on doit continuer à travailler et réaliser notre programme", a indiqué à l'APS, Elhadi Mossab, à l'issue du scrutin.

Et d'enchaîner: "Le plus important pour nous est d'essayer de vulgariser les différents comités et disciplines à travers le territoire national. Aussi, nous allons travailler pour élever le nombre des adhérents au niveau de notre fédération".

Outre l'élection du président, les membres de l'AG ont également élu le nouveau Bureau fédéral, composé de sept personnes.

Les membres de l'Assemblée générale de la FNST, réunis le 19 février en session ordinaire à Alger, avaient adopté à l'unanimité les bilans moral et financier de l'année 2020, ainsi que le bilan quadriennal du cycle olympique 2017-2020 et les prévisions budgétaires.

La nouvelle composante du bureau de la FNST:

Président: Elhadi Mossab

Membres: Touama Moussa (28 voix), Haouam Abdelaziz (26 voix), Selmane Kamel (23 voix), Chahma Messouad (21 voix), Saadi El-Rabie (19 voix), Aissaoui Amel (18 voix) et Megalti Yacine (14 voix).