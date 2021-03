Sénégal: Sédhiou / Violence à effet de contagion dans le département de Bounkiling - Les écoles et la communauté dans la rue, pneus brûlés et blocus de la rn4

Le trafic est très perturbé hier, jeudi, toute la journée sur la route nationale N°4 en plusieurs endroits du fait des manifestations violentes de protestation contre l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko. Les élèves des collèges et lycées de Diacounda, Boughary et de Inor ont vaqué les cours sous l'influence des villageois partisans d'Ousmane Sonko. Ils ont passé le témoin aux populations de Saré Alkaly qui ont aussi exprimé leur colère dans la rue hier. Les prochaines heures s'annoncent difficiles.

C'est à la surprise générale de l'administration que les élèves des lycées et collèges de Diacounda, Boughary et de Inor dans le département de Bounkiling ont délogé hier, jeudi, leurs camarades. Aucune assemblée générale d'information n'est tenue par les potaches pour faire savoir les motifs de leur grève mais les commentaires sous-jacents font état de l'affaire de l'opposant Ousmane Sonko en garde à vue à Dakar qui se serait invitée dans ces écoles.

D'autres sources révèlent l'immixtion de certains acteurs de la communauté pour manifester leur mécontentement suite à l'arrestation de Sonko invoquant des motifs d'injustice et d'abus de pouvoir. « Il y a eu des gens venus du village qui ont infiltré et ont délogé les élèves ce matin. Il y a eu tout d'un coup une grande confusion et les élèves sont sortis en masse comme s'ils se sont passé le mot. Ils exigent la libération de Ousmane Sonko ».

A Diacounda, les élèves manifestants ont même brûlé des pneus et autres troncs d'arbre sur la route nationale N°4 qui relie Sénoba à Ziguinchor, à hauteur du pont de Diabang. Les automobilistes et autres usagers sont contraints à l'arrêt pendant près de trois quarts d'heure.

A Boughary, les femmes sont sorties et ont occupé la route nationale N4 pendant près d'un tour d'horloge et faisaient des incantations pour l'élargissement d'Ousmane Sonko et la chute du président Macky Sall. Ces manifestants ont aussi brulé des troncs d'arbre sur la voie publique et entonnaient de chants et danses suivant un rituel spécifique à la Casamance. Aucune certitude également si le mot d'ordre de boycott des cours sera prolongé ou non et d'autres redoutent même que cette option de se faire entendre par la perturbation des cours ne fasse un effet de contagion ailleurs dans cette partie de la région de Sédhiou.

Dans l'après-midi, ce sont les populations du Kabada Nord qui ont investi la route nationale N4 à hauteur de Saré Alkaly pour exiger la libération de Sonko. Elles ont à leur tour calciné des pneus sur la voie publique paralysant du coup le trafic dans les deux sens. Des appréhensions sont réelles quant à un embrasement général de la situation en perspective de la marche annoncée pour ce vendredi à Dakar.