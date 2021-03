Sénégal: Ligue des champions d'Afrique - De Diokoul aux bords de l'Atlantique jusqu'aux rivages du Nil, l'histoire de Teungueth FC

Petit poucet du Top 16 africain, l'équipe sénégalaise de Teungueth FC est entrée dans l'histoire en sortant le géant Raja de Casablanca, demi-finaliste de la Ligue des Champions 2020.

Que d'obstacles franchis pour ce club fondé en 2008 sous le nom de Diokoul FC devenu en 2011 Teungueth FC par la seule volonté de son nouveau président, Babacar Ndiaye. "En et lieu place d'un quartier, nous voulons que la ville de Rufisque s'approprie le projet sportif", explique ce jeune cadre qui travaille dans le pétrole.

Les débuts sont loin d'être aisés, le club de quartier qui a démarré au niveau 2 de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) en 2009, a fini par être relégué en division amateurs. Décision est prise d'intéresser tout le monde en érigeant un club de ville et en prenant le nom Teungueth qui est l'appellation traditionnelle de Rufisque une ville d'essence coloniale fondée à la fin du 18-ème siècle par les colons français, explique le président. "Aux résultats sportifs, nous sommes obligés de trouver une solution au manque d'infrastructure dans notre fief", se souvient Babacar Ndiaye dont l'équipe est obligée d'aller s'entraîner à Guédiawaye dans la banlieue de Dakar située à une trentaine de kilomètres. "C'était éprouvant pour tout le monde mais nous avons réussi à faire adhérer les populations, les joueurs et des techniciens à notre projet", s'est-il souvenu.

La première réussite, c'était d'avoir réussi à recruter l'entraîneur de l'équipe locale du Sénégal, Moustapha Seck qui a permis au Teungueth FC de retrouver la ligue professionnelle en 2014. Deux années après, c'est la montée en ligue 1 avec en prime un titre de champion à la clef.

De cette date à la qualification en Ligue des champions, la voie semble est rectiligne avec la victoire en Coupe du Sénégal en 2019 aux dépens de l'US Gorée. Mais contre toute attente, Teungueth FC au grand désarroi de ses fans et de la Fédération sénégalaise de football (FSF) préfère faire l'impasse sur la Coupe de la CAF. "A l'époque, c'était difficile à expliquer mais ni les joueurs ni le coach qui était dans l'attelage de l'équipe nationale A, n'avaient pas le temps de se préparer pour réussir une bonne participation à cette compétition", rappelle le président Ndiaye qui avait entre-temps pris des galons à la Fédération sénégalaise de football. Babacar Ndiaye est devenu le président de la Commission football de jeunes, titre avec lequel il a conduit les U20 sénégalais en finale de la CAN et un quart de finale de la Coupe du monde.

Avec les U17, il prit part à la CAN et à la Coupe du monde de la catégorie. "Et c'est cette somme d'expériences qui nous a permis de participer avec de la réussite à la Champions league", a-t-il indiqué.

Après les Gambia Armed Forces (1-1 et 2-0), Teungueth FC vient au bout du Raja de Casablanca (0-0 et 0-0 puis 3TAB1). "Nous avons réussi à faire passer notre message auprès des joueurs qui savaient que contre le Raja ils n'étaient pas favoris", a reconnu le quadragénaire informant avoir joué sur le mental des joueurs. "Avec le décès de Pape Bouba Diop le 29 novembre dernier, nous leur avons rappelé le match France-Sénégal de la Coupe du monde 2002", a-t-il dit. "C'est d'autant plus aisé que la ville de Rufisque était devenu le temps des obsèques de l'ancien milieu de terrain international, le centre du Sénégal", a-t-il dit au sujet de l'unique buteur contre la France à Séoul.

Et c'est cet état d'esprit qu'ils ont montré contre le Raja qui a fait la différence, a-t-il laissé entendre informant que c'est avec ce mental qu'ils comptent aussi jouer la Ligue des champions. Une première fois pour un club sénégalais depuis 2004 avec la Jeanne d'Arc qui avait joué à l'époque une demi-finale de LDC contre l'Etoile Sportive du Sahel (ESS) de Sousse.