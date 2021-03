Sénégal: Saint-Louis / Manifestation pacifique à l'UGB sur la Rn2 - Les étudiants réclament la libération de Sonko

Les étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et membres du parti Pastef-Les Patriotes ont encore manifesté hier matin, jeudi 04 mars, leur colère sur la Route Nationale no.2 qu'ils ont barrée pendant presque trois tours d'horloge. Ils réclament tout bonnement la libération sans condition du leader du Pastef Ousmane Sonko arrêté la veille et placé en garde à vue. Ces étudiants, regroupés au sein du Front de Résistance récemment mis en place à l'UGB, déclarent qu'ils continueront sans cesse de barrer la Route Nationale no.2 tous les jours jusqu'à la libération d'Ousmane Sonko.

Il n'y a pas eu d'affrontements dans la matinée d'hier, jeudi 04 mars, entre étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et forces de l'ordre contrairement à la veille, jour d'arrestation du leader du Pastef les Patriotes, Ousmane Sonko.

Cette fois-ci, malgré la forte présence des éléments de la Gendarmerie lourdement armés et à bord de deux camions et d'une dizaine de pickups, les étudiants du Pastef/UGB, regroupés au sein de leur Front de Résistance, ont manifesté pacifiquement sur la Route Nationale no.2 qu'ils ont barrée pendant près de 03 heures pour exprimer leur colère. Sur place, ils ont brûlé de l'herbe, cassé des briques sur la chaussée tout en exécutant divers chants.

Des chants à travers lesquels ils ont fait part de leur revendication à savoir la libération sans condition du leader du Pastef, en l'occurrence Ousmane Sonko. "Vous savez, les étudiants sont toujours là pour combattre l'injustice. Nous sommes là pour la démocratie et aussi le respect des droits de l'homme dans ce pays. Parce que ce qui s'est passé mercredi avec l'arrestation de Sonko est une chose ignoble et vraiment déplorable. Cela a confirmé encore une fois la manigance et manipulation de l'État pour éliminer un adversaire politique, chose que nous n'allons jamais accepter dans ce pays", a martelé Khadim Ndiaye, porte-parole du Front de Résistance des étudiants de l'UGB de Saint-Louis.

Ces étudiants manifestants de déclarer également qu'ils continueront de barrer cette RN2 jusqu'à la libération du leader du Pastef. "Nous disons Non à l'injustice, Non à l'oppression. Et nous serons toujours là et sortirons tous les jours pour montrer notre colère et désaccord face à cette oppression. Nous ferons face jusqu'à ce que le Président Ousmane Sonko soit libéré sans condition", a ajouté le porte-parole du Front de Résistance des étudiants de l'UGB tout en invitant le gouvernement à la raison.