Sénégal: Covid-19 / Bilan du jeudi 04 mars - 2 décès, 210 nouvelles contaminations, 48 cas graves

Le Sénégal a enregistré hier, jeudi 4 mars, 210 nouvelles infections liées à la covid-19 sur 2010 tests réalisés, soit un taux de positivité de 10,14 %.

Dans le point quotidien sur l'évolution de la maladie au Sénégal, les autorités sanitaires ont également signalé 2 nouveaux décès, 48 cas graves admis en réanimation et 269 patients contrôlés négatifs et déclarés guéris.

Les nouveaux cas positifs sont constitués de 72 cas contacts suivis par les services sanitaires et 138 issus de la transmission communautaire dont 64 à Dakar et 74 dans les régions répartis comme suit : «6 à Dakar-Plateau, 4 aux Maristes et Rufisque, 3 à Point-E, Ouest-Foire et Thiaroye, 2 à Ouagou Niayes, Hann Montagne, Ouakam, Almadies, Mamelles, Parcelles-assainies, HLM Grand-Médine, Guédiawaye, Keur Massar et Fass Mbao, 1 à Médina, Rebeuss, Centenaire, Gueule-Tapée, Ben Taly, Dieuppeul, Grand-Dakar, HLM, Castors, Liberté4, Sicap-Foire, Cité Impôts et Domaines, Diamniadio, Gounass, Wakhinane, Gadaye, Grand Mbao, Sicap Mbao, Pikine, Cité Tacko et Yeumbeul, 12 à Thiès, 11 à Mbour, 8 à Kaolack et Kolda, 7 à Saint-Louis, 5 à Popeunguine, 4 à Richard-Toll, 2 à Kédougou et Dioffior, 1 à Khombole, Louga, Maka Coulibantang, Ngaparou, Saly, Somone, Sédhiou, Sokone, Tamba, Thiadiaye, Ziguinchor, Bounkiling, Dahra, Diourbel et Guinguinéo».

Au total, depuis l'apparition de la maladie, 35247 cas positifs ont été déclarés dont 29889 guéris, 898 décédés et 4459 sous traitement. Selon le ministère de la Santé et de l'Action Sociale, au mercredi 3 mars, 5700 personnes ont été vaccinées, portant le nombre à 45638.