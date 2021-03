Togo: 10.803 actes de naissance et 727 actes de décès délivrés en 12 mois

Les actes de naissance et actes de décès sont comme l'alpha et l'oméga d'une vie, parce qu'étant pour le premier au commencement d'une vie alors que l'autre confirme sa fin. Ils sont donc indispensables pour situer les autorités aussi bien locales que l'administration publique sur la densité de la population mais aussi savoir diriger les actions de développement.

Pour son bilan 2020 de délivrance de ces actes, il est à noter pour ce qui est de la Commune de Golfe 1, Bè Afédomé, que la Mairie, selon les indications données par le Maire principal, Joseph Gomado, dans une interview bilan, en a introduit une nouvelle approche dans la délivrance et qui apporte un accélérateur. Et les résultats sont déjà palpables et pour la grande satisfaction des usagers. « Plus de lenteur dans les prestations et services de la mairie et surtout dans la délivrance des actes administratifs.

C'est ainsi qu'en 2020, nous avons établi 10 803 actes de naissance soit 5410 pour les garçons et 5393 pour les filles. Malheureusement nous avions délivrés 727 actes de décès ; disons ici que c'est Dieu qui donne la vie, la préserve et la retire au moment voulu. Et que brille à leurs yeux la lumière sans déclin du Père Céleste. Je rappelle que toutes ces pièces sont établies dans une fourchette de 15 à 30 minutes et le demandeur à l'obligation de rester sur place pour retirer son acte », confiait le Maire Gomado.

Dans cette interview à la presse, il est relevé qu'au cours de la même année 2020, la Mairie a « officié 318 mariages bien sûr dans le strict respect des mesures barrières. Aussi, 106 136 pièces ont été légalisées ». Il faut dire que toutes ces prouesses ne sont que le fruit de la dynamique de rapprocher plus les services des administrés, qui a amené le Comité exécutif de la Mairie de Golfe 1 à subdiviser le territoire communal en six zones qui devront accueillir chacune une annexe.