Sénégal: La circulation des motocyclettes et cyclomoteurs interdite à Dakar (officiel)

Dakar — Le gouverneur de Dakar a annoncé l'interdiction sur l'étendue du territoire régional de la circulation des motocyclettes et cyclomoteurs pour des raisons de sécurité à partir de vendredi à 11 heures jusqu'au lendemain à 21 heures, à l'exception de engins des personnels de santé et des forces de défense et de sécurité.

"Le gouverneur de la région de Dakar informe les populations que pour des raisons de sécurité, la circulation des motocyclettes et cyclomoteurs est interdite sur l'étendue du territoire régional du vendredi 5 mars à 11 heures au samedi 6 mars à 21 heures, à l'exception des motocyclettes et cyclomoteurs des personnels de santé et des forces de défense et de sécurité", rapporte un communiqué parvenu à l'APS.

Le gouverneur de Dakar souligne par conséquent que la vente de carburant aux engins précités au niveau des stations-services est prohibée durant cette période et en appelle à la "compréhension pour un respect scrupuleux de la mesure".

Une vague de violences secoue le pays depuis l'arrestation de l'opposant, Ousmane Sonko pour "trouble à l'ordre public" et "participation à une manifestation non-autorisée".

Nombre de jeunes et de ses partisans affrontent les forces de l'ordre sur fond de saccage d'édifices et de pillages à Dakar et dans d'autres localités.

Un appel à manifester a été lancé pour vendredi par des partis politiques de l'opposition et de mouvements se réclamant de la société civile.