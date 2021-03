Algérie: Les prochaines consultations électorales, une opportunité pour l'édification d'institutions fortes en Algérie

Guelma — Les participants à une rencontre initiée par la nouvelle formation El Massar El Djadid, tenue vendredi à Guelma, ont appelé à faire des prochaines consultations électorales une "opportunité pour un réel changement et l'édification d'institutions élues fortes en Algérie".

S'exprimant à l'occasion d'une rencontre sous forme d'un débat ouvert portant sur "L'impact de la décision politique sur l'économie locale", organisée au Centre culturel islamique Mebarek Boulouh, au centre-ville de Guelma, le coordinateur national de cette formation, Mounder Bouden, a affirmé que la "participation dans les listes électorales lors des prochaines élections législatives, avec la possibilité que celles-ci soient être accompagnées ou suivies d'élections locales constituent le meilleur moyen d'opérer le changement".

Le même intervenant a ajouté que "tous ceux qui ont épris de l'Algérie, notamment les jeunes du Hirak, doivent faire des prochaines élections une occasion de matérialiser leur vision du changement et de faire des slogans scandés dans les rassemblements des moyens efficaces pour traduire de manière effective les changements réclamés en investissant les institutions élues".

Selon M. Bouden, El Massar El Djadid compte des compétences parmi les acteurs politiques et non politiques, des cadres et des jeunes sans appartenance politique qui "interagissent positivement avec les déclarations du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au sujet de son intention d'en finir avec les équilibres artificiels et les remplacer par des équilibres naturels basés sur la volonté populaire exprimée dans les urnes".

Et de renchérir : "Une forte participation dans les assemblées élues et la pratique sur le terrain est le moyen le plus efficient pour concrétiser le changement".

De son côté, Issam Haouadek, professeur en droit administratif à l'université de Constantine et l'un des cadres d'El Massar El Djadid, a souligné que la "nouvelle loi électorale offre un terrain propice aux compétences pour participer activement dans les institutions élues et assumer des responsabilités", considérant que "l'essence de la décision politique n'est rien d'autre que des idées traduites à travers des textes législatifs".

Le même universitaire a estimé, par ailleurs, que l'Algérie est actuellement un "chantier ouvert au changement radical, à la reconstruction d'institutions fortes et un mouvement politique efficace".

Dans ce contexte, il a fait état de la nécessité de "contribuer au changement initié par le Président de la République, à commencer par les 54 engagements inclus dans son programme électoral, l'amendement de la Constitution à travers un référendum populaire ainsi que la dissolution de l'Assemblée populaire nationale et la décision d'organiser des élections législatives anticipées".

Pour sa part, Sami Habache, cadre dans une instance administrative et membre de cette nouvelle formation, a estimé que le "développement local à l'échelle des communes et des wilayas nécessite la participation de cadres et de personnes en quête de changement quelles que soient leur activité et leur âge", considérant que le "climat général et la nouvelle orientation des hautes autorités du pays œuvrent dans l'intérêt des forces vives du pays désireuses d'opérer le changement".