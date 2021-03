Algérie: Elections de la FIFA - "Soulagé d'être réhabilité" (Zetchi)

Alger — Le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Kheïreddine Zetchi, dont la candidature aux élections du Conseil de la Fédération internationale (Fifa) a été validée par le Tribunal arbitral de sport (TAS) de Lausanne (Suisse), s'est dit vendredi "soulagé" d'être réhabilité, à une semaine du rendez-vous électoral, prévu en marge de l'assemblée générale élective (AGE) de la Confédération africaine (CAF), le 12 mars à Rabat (Maroc).

"Dieu merci, mon recours déposé au niveau du TAS a été accepté et je suis de nouveau candidat pour un siège au Conseil de la Fifa. Je regrette le temps perdu depuis le refus de mon dossier, qui aurait pu me permettre de réaliser un grand travail pour promouvoir ma candidature. Maintenant, je vais reprendre ma campagne, quitte à travailler 24/24 heures pour mettre tous les atouts de mon côté en vue de ces élections », a indiqué Zetchi sur les ondes de la radio nationale.

Zetchi est de nouveau candidat pour arracher l'un des deux sièges libérés en fin de mandat de quatre ans par le Tunisien Tarek Bouchamaoui et l'Egyptien Hani Abo Rida, en compagnie de trois autres candidatures : Fawzi Lekdjaâ (Maroc), Gustavo Ndong Edo (Guinée équatoriale), et Abo Rida, ce dernier brigue un second mandat.

"J'avais entamé ma campagne en janvier au Cameroun lors du championnat d'Afrique des nations CHAN-2021 (réservé aux joueurs locaux, ndlr), mais elle a été interrompue après le rejet de ma candidature. Je vais reprendre contact avec les présidents de fédérations au cours de la semaine, je reste confiant même si la mission s'annonce d'ores et déjà difficile", a-t-il ajouté, soulignant que son départ pour Rabat se fera le mercredi 10 mars, soit à deux jours des élections.

Par ailleurs, le président de la FAF a indiqué que son instance était dans l'attente d'une autorisation de la part du ministère de la jeunesse et des sports (MJS) pour pouvoir organiser une assemblée générale extraordinaire (AGEx) pour la mise en conformité des nouveaux statuts, comme l'exige la Fifa.

Avant de conclure : "J'espère qu'on pourra organiser l'AGEx dans les plus brefs délais, afin de fixer ensuite la date de l'assemblée ordinaire, suivie par l'assemblée élective. L'équipe nationale a besoin de plus de sérénité, elle qui s'apprête à entamer les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 (juin, ndlr). Je souhaite que notre football national soit dans le calme pour permette à notre sélection d'aller au bout dans ses éliminatoires et se qualifier pour le Mondial 2022 au Qatar. Nous n'avons pas besoin d'être perturbés. La feuille de route est tracée dès le début, j'espère qu'on retrouvera plus de sérénité dans l'intérêt de football algérien".