Algérie: Formation sur la fabrication de fromages au profit de la femme rurale

Tizi-Ouzou — Une formation sur les Techniques d'élevage bovin et la fabrication de fromages au profit des femmes rurales issues des wilayas du Centre et de ressortissantes de la République arabe sahraouie et démocratique (RASD), a été lancée, vendredi à Tizi-Ouzou, par l'association nationale Forum appui et promotion de la femme rurale, a-t-on constaté.

Prévue initialement au centre de formation professionnelle de la commune de Sidi Naamane, cette formation organisée en collaboration avec la chambre d'agriculture de wilaya de Tizi-Ouzou et le Conseil national de la filière lait, a eu lieu finalement au niveau de l'Institut de formation professionnelle de Oued Fali.

Pas moins de 45 femmes, dont une vingtaine issue de la wilaya de Tizi-Ouzou, cinq invitées d'honneur du Sahara Occidental et le reste venues d'une dizaine de wilayas du Centre du pays, participent à cette formation de trois jours.

La participation des femmes sahraouies rentre dans le cadre de la solidarité qui lie l'Algérie à la RASD. Ces dernières une fois formées vont à leur tour former leurs concitoyennes sahraouies aux techniques d'élevage bovin et de fabrication de fromages, a-t-on appris de même source.

A l'issue de cette formation, des diplômes validés par le secteur de la Formation professionnelle seront remis aux participantes, a indiqué Mme Aoues, rappelant, à ce titre, qu'une convention a été signée entre son association et le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels.

Grâce à ce diplôme, les femmes formées pourront se rapprocher des organismes publics d'aide à la création d'emplois pour lancer leurs propres projets de micro-entreprise de fabrication de fromage artisanal ou unité d'élevage, a-t-elle souligné.

Les cinq femmes sahraouies présentent à Tizi-Ouzou dans le cadre de cette formation qui sera clôturée le 8 mars par une exposition des produits du terroir et une cérémonie de remises de diplômes, ont salué cette initiative et la "position immuable et honorable" de l'Algérie vis-à-vis de la question sahraouie.

La représentante de la direction de promotion de la femme sahraouie, Ouarda Hamoudi a souligné que cette formation est une opportunité pour un échange d'expériences et de savoir-faire, que, elle et ses compatriotes présentes à cette session, vont à leur tour partager avec leurs concitoyennes.

"Elle est aussi une occasion pour rappeler qu'il y a un peuple (Sahraoui) qui lutte pour son indépendance", a-t-elle dit avant de dénoncer "la guerre que vit son peuple suite à la violation, le 13 novembre dernier, de l'accord de cessez-le-feu, signé en 1991 sous l'égide de l'ONU, par le colonialisme marocain".

"Une guerre que le Makhzen, qui cherche toujours à gagner du temps après 29 ans de recherche d'une solution pacifique, met à profit pour dilapider les richesses du Sahara occidental notamment les ressources halieutiques et le phosphate", a-t-elle déploré.