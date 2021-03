Cote d'Ivoire: Région de la Nawa - Alain-Richard Donwahi offre deux ambulances aux localités de Buyo et Dobré

Le coordonnateur régional du Rhdp dans la Nawa, Alain-Richard Donwahi, par ailleurs président du Conseil régional de ladite région, en compagnie des candidats de son parti, a offert deux ambulances aux localités de Buyo et Dobré, et inauguré les écoles primaires de Gnapayo et Lazoa ainsi que la paierie de la région de la Nawa.

Le coordonnateur régional du Rhdp a pris part à la quasi-totalité des meetings des candidats dudit parti pour leur exprimer son soutien total.

Il était, notamment aux meetings des circonscriptions de Soubré, Méagui, Buyo, Gueyo et Grand-Zattry. A chacune de ces rencontres, il a pris la parole pour apporter un soutien aux candidats Ibrahima Kourouma pour Soubré, Senghor Yépi et Tiegbato Koné pour Méagui, Marie Noëlle Dogui pour Gueyo, Désirée Ouassia et Édouard N'Guessan pour Buyo et Esaïe Zako pour Grand-Zattry.

« Le temps est venu pour faire les bons choix. Voici nos députés ! » C'est en ces termes qu'Alain-Richard Donwahi a confié les candidats du Rhdp aux populations. Il a insisté sur les raisons ayant motivé le choix de ces personnalités locales « très investies dans le développement de leurs communautés ».

« Nous les avons choisis sur la base de leurs capacités à porter avec honneur notre voix à l'Assemblée nationale. Ce sont des gens capables, déterminés et crédibles qui pourront mieux défendre vos intérêts », a-t-il affirmé.

Le coordonnateur régional du Rhdp a aussi lancé des messages de paix, d'unité et de cohésion à chacun des meetings.