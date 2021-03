Cote d'Ivoire: Arrah - N'Guessan Ahondjon est disposé à servir davantage les siens

N'Guessan Ahondjon Mathias, candidat du Rhdp pour la circonscription d'Arrah, est connu pour sa proximité avec les populations du Moronou, surtout sa participation active aux actions de développement dans la région et même au-delà. Il veut servir les siens d'une autre manière, en portant leur voix à l'Assemblée nationale.

Dans son plan d'actions, il envisage de sa position d'élu du peuple, continuer ses actions de développement en faveur des populations, défendre les droits des enfants, des femmes et des jeunes.

« Je veux être élu député pour être encore plus proche de vous mes parents, me mettre à votre service, avoir un pouvoir pour mieux parler en votre nom, négocier pour le bonheur des populations. Nous allons au niveau local continuer de développer plus de projets surtout pour les jeunes sans emploi en créant des emplois sur place afin de réduire l'exode rurale et le banditisme » a-t-il promis.

Ce bonheur partagé doit passer par la paix et la cohésion. « Aujourd'hui, nous devons comprendre que rien de bon et de grand ne peut se faire sans la paix et la cohésion. Je veux tendre la main à tous pour qu'on puisse travailler ensemble, apporter le développement dans notre région. Nous devons donc tous cultiver la paix et travailler en faveur du vivre ensemble », a-t-il exhorté au cours de ses différents meetings.

Des forages et des barrages pour régler les problèmes d'accès à l'eau potable, du matériel mécanique pour l'agriculture, des dons pour le renforcement de l'assistance sanitaire, des routes réhabilitées... ses œuvres parlent d'elles-mêmes et ravivent l'ardeur des populations qui lui assurent leur soutien.

De fait, le candidat du Rhdp appelé affectueusement « L'homme du développement » à Arrah a conquis le cœur de ses « parents » par ses actions en faveur du développement et de la cohésion sociale.

A chacune des étapes de sa tournée, les populations sont sorties nombreuses pour l'accueillir chaleureusement, lui manifester leur admiration et lui réitérer leur gratitude pour ses actions en leur faveur.