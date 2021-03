Togo: Elim CAN2021 - Une pré liste du Togo composée...

Elim CAN2021 : Une pré liste du Togo composée des joueurs locaux pour un stage de 8 jours.

Les éperviers du Togo déjà éliminés pour la phase finale de la coupe d'Afrique des nations CAN 2021, se préparent pour les 5e et 6e journées des éliminatoires.

Pour sauver l'honneur, les éperviers du Togo affûtent leurs armes pour les 5 et 6e journées des éliminatoires CAN 2021. La fédération Togolaise de football (FTF) a publié une liste de 21 joueurs locaux qui seront rejoints par Josué Yayra Doké et Atte Youssif tous deux pensionnaires de WAFA au Ghana. Le stage aura lieu du 8 au 16 Mars prochain.

Gardiens : ADRY Kossi Agbéko (DYTO) ; AGBAGLA Amen (DYTO) ; GBENYO Komla Herve (GBOHLOE-SU) ;

Défenseurs : BODE Abdoul-Sabourh (ASCK) ; DJOYAGBO Kodjovi (AS OTR) ; ISSIFOU Moubarack (DYTO) ; MADJEDJE Djalilou (AS OTR) ; MOUSSA Bilal (TOGO PORT) ; SAMA Abdoul-Halimou (ASKO) ;TOUDJI Messan (GOMIDO) ; ZONOR Ayayi (AS OTR) ;

Milieux : AMEKOUDI Kokouvi Dodzi (DYTO) ; AHORO Kparo Jarry (TOGO PORT) ; AKORO Bilali (AS OTR) ; GNAMA Akaté (ASKO) ; OZOU Kossi Jean (ASCK) ; OLUFADE Kabir (UNISPORT) ; TCHAKEI Marouf (ASKO) ;

Attaquants : AGORO Ashraf (ASCK) ; NANE Yendoutié Richard (ASCK) ; SALIFOU Kossigan Christian (MARANATHA) ; OURO-AGORO Ismail (ASCK) ; TCHATAKORA Abdoul-Samiou (ASCK).

Pérez A.