Madagascar: Startimes - Une nouvelle boutique et des bouquets supplémentaires

« Permettre à chaque famille d'accéder facilement à la télévision numérique». Startimes Madagascar reste fidèle à cet objectif ambitieux.

Depuis ses cinq années de présence dans le secteur de l'audiovisuel à Madagascar Startimes n'a jamais cessé de multiplier les efforts pour y parvenir. « L'ouverture de la 5ème boutique à Tanambao 3 à Toamasina figure parmi les actions de redéploiement de nos services », a déclaré hier Joyce Zafera, responsable Communication et Relations Publiques de Startimes. Une occasion également d'annoncer les nouveautés. « Dans le but de satisfaire un peu plus ses abonnées et ses futurs abonnés, StarTimes opère continuellement des changements sur ses bouquets. Le 10 mars prochains, les chaînes musicales M6 Music et RFM TV feront partie de la plate-forme. StarTimes a également lancé la semaine dernière la chaîne de télévision officielle de Manchester United MUTV ».

La responsable Communication a également rappelé que ces dernières années StarTimes est devenu le diffuseur officiel de nombreuses compétitions internationales de premier plan en Afrique subsaharienne notamment : « Les championnats La Liga et la Bundesliga, ainsi que la Ligue Europa UEFA et les Coupes d'Angleterre, d'Italie et d'Espagne. StarTimes se prépare maintenant au très attendu Euro 2020 qui sera diffusé sur ses plate-formes à partir du 11 juin prochain. Ce mercredi 3 mars marque les 100 jours avant le début de l'Euro 2020. Si le format de l'édition de la plus grande compétition de football du continent est incertain, l'épidémie de Covid-19 ne l'empêchera pas de se tenir cette année.

En outre, avec notre engagement envers le foot, nous n'avons pas oublié nos téléspectatrices. Nous avons lancé notre nouvelle série « Belles étrangère », sur la chaîne novela F plus le 1 mars derniers ». Et d'ajouter que « les familles qui ne sont pas encore équipées des bouquets StarTimes pourront se réjouir de la baisse du kit décodeur, pour fêter nos 5 ans ». Il faut noter que ces produits sont disponibles à la livraison grâce à la plate-forme StarTimes Go.