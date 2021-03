Egypte: Élaborer une base de données intégrée sur les produits artisanaux et patrimoniaux

La ministre de l'Industrie et du Commerce Névine Gamea, a réitéré l'importance d'élaborer une base de données intégrée sur les projets du secteur des produits artisanaux et patrimoniaux, en vue d'améliorer leur efficacité, d'associer des programmes de financement, de formation et de développement des capacités et de participer aux foires aux niveaux local et étranger.

Mme Gamea a examiné les moyens de développer le secteur et d'accroître sa compétitivité, la promotion des produits égyptiens sur les marchés locaux et étrangers et l'augmentation des exportations, lors d'un entretien vendredi avec les membres du Conseil d'exportation des métiers et industries artisanales (EHEC).

Elle a souligné le souci de la direction politique de donner un nouvel essor au secteur susdit, de relever tous les défis qui se dressent devant les ouvriers, étant un des secteurs "à main d'oeuvre massive" qui offre des considérables opportunités d'emploi notamment dans les gouvernorats frontaliers, touristiques et en Haute-Egypte.

La ministre a exigé une exploitation optimale de la base de données du Service des PME et le Centre de modernisation de l'industrie, incluant 250 groupes, qui représentent 120 métiers avec environ plus de 2 millions d'ouvriers en sus des services liés à la promotion des produits sur le marché étranger, avec un total d'exportations d'environ 208 millions d'USD, enregistré l'année dernière.