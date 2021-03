Egypte: La direction politique priorise toujours les défis de l'Afrique

La direction politique a toujours priorisé les défis et les préoccupations de l'Afrique, partant de la responsabilité et de l'appartenance au continent de l'Egypte, a affirmé vendredi le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukry.

L'Egypte n'en s'est pas tenue aux limites de sa présidence de l'UA mais a continué à se battre avec les dirigeants africains pour surmonter les défis qu'affronte le continent et bâtir un avenir meilleur pour ses peuples, a indiqué Choukry, dans une allocution enregistrée adressée à la séance de clôture du Forum Assouan II sur la paix et le développement durables.

La 2e édition du Forum, bien qu'elle soit tenue en visioconférence, a bénéficié de la participation des chefs d'Etats et de gouvernements africains, en tête desquels Abdel Fattah Al-Sissi, ainsi que des ministres et de hauts responsables africains et d'organisations internationales et régionales, ce qui prouve qu'elle est une plateforme de haut niveau enrichissant l'action africaine conjointe et la coopération avec les parties internationales, a fait savoir le chef de la diplomatie.

Le forum a mis en vedette les questions les plus importantes sur la scène africaine pour renforcer la paix et le développement durables et examiner les moyens de surmonter les problèmes inédits auxquels fait face le continent dans les différents aspects du quotidien, en prenant les mesures pratiques et efficaces pour une reprise plus grande et une reconstruction plus grande a-t-il dit.

Les conséquences émanant de la pandémie du coronavirus appelle une politique globale de long terme pour entre autres soutenir les capacités africaines face aux dangers et aux crises et exige de remédier à la violence, prévenir les conflits et reconstruire pour préserver la stabilité et le développement dans la période post-Covid, a-t-il fait savoir.

La solidarité inter-africaine face aux défis est le meilleur moyen de relancer les efforts de développement dans les pays africains pour réaliser les aspirations de "nos peuples" et renforcer le rôle du continent à l'international, a-t-il renchéri.

L'Egypte a voulu par ce forum consolider l'esprit de solidarité pour faire entendre la voix de l'Afrique à la communauté internationale afin qu'elle soutienne les aspirations du continent et appuie ses mécanismes pour faire face aux défis sécuritaires, économiques et sociales par le développement des infrastructures et en tirant partie des technologies de l'information.

L'Egypte a parfaitement confiance en ce que, en dépit des défis, "nos pays et nos peuples" sont capables de vaincre la crise actuelle que vit notre continent et le monde en entier et d'arriver à bon port, a assuré Choukry

Les peuples africains méritent que nous travaillons sans répit pour le développement de leurs ressources pour leur intérêt, dans le cadre d'une coopération constructive qui reconnaîtrait, comme le droit au développement de ces peuples, leur droit à la vie, a conclu le chef de la diplomatie.