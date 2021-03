Egypte: Le pays est devenu un pays pionnier dans la production de gaz en Afrique

L'Égypte est devenue un pays pionner dans la production de gaz en Afrique, et avance à pas de géant pour participer efficacement à la satisfaction des besoins résultant de la reprise prévue de la demande de gaz sur les marchés après le recul en 2020, a affirmé vendredi le site néerlandais Verocy spécialisé dans les conseils en investissement dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord.

Dans son rapport, le site a fait la lumière sur les progrès réalisés par l'Egypte dans le domaine de l'exportation du gaz naturel liquéfié vers les marchés mondiaux à la lumière la croissance prévue de la demande du gaz naturel

"L'Egypte dispose d'une infrastructure distinguée pour exporter le gaz produit à partir de ses gisements et des champs de la Méditerranée orientale, ce qui lui permet de contribuer à satisfaire les besoins des marchés européens en particulier au cours de la période à venir", a ajouté le site Verocy.

Le site a évoqué un nombre de points positifs liés à l'exportation du gaz naturel liquéfié depuis l'Egypte, dont la poursuite des exportations depuis l'usine d'Idku, dont la plus grande partie va aux marchés asiatiques, notamment la Chine et l'Inde, et la reprise de l'exportation depuis l'usine de Damiette en février dernier après huit ans de fermeture.

Le champ géant de Zohr et les autres découvertes en Égypte et en Méditerranée orientale lui permettent de redevenir l'un des plus importants pays exportateurs du gaz naturel liquéfié, lit-on dans le rapport.

Le rapport a fait la lumière sur les récentes déclarations du ministre du Pétrole sur les plans d'expansion de l'exportation de gaz liquéfié, qui a souligné que l'Égypte avait pu augmenter ses capacités d'exportation de gaz naturel liquéfié à 12,5 millions de tonnes par an après le fonctionnement de l'usine de liquéfaction de gaz de Damiette d'une capacité de 4,5 millions de tonnes.

Le rapport a également souligné les plans de l'Égypte visant à augmenter sa production de gaz naturel, rappelant l'annonce faite par le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tarek El-Molla, sur un grand appel d'offre pour la prospection du pétrole et du gaz dans les zones onshore et offshore.