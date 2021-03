Egypte: Chaarawy s'entretient avec des responsables du PNUD des domaines de coopération commune

Le ministre du développement local, Mahmoud Chaarawy s'est entretenu vendredi avec la représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Randa Aboul Hassan et la Directrice des programmes de développement local et d'autonomisation de la femme au PNUD, Heba Aboul El-Wafa, des derniers développements de la mise en œuvre du projet de soutien au ministère du développement local, exécuté en coopération avec le PNUD et des moyens de son financement dans la période à venir.

M. Chaarawy a affirmé l'importance de la coopération entre le ministère du développement local et le PNUD dans les domaines de l'appui à la décentralisation, de la réforme du système d'administration locale, de l'assistance technique, du renforcement des capacités des travailleurs et de leur formation sur l'accomplissement de leurs fonctions de manière efficace, selon un communiqué publié par le ministère.

Au cours de la réunion, le ministre a passé en revue certaines caractéristiques du projet national de développement de la campagne égyptienne, dans le cadre de l'initiative présidentielle "Vie décente", qui est le premier et le plus grand projet de ce type, soulignant que ce dernier améliorerait le niveau de vie des citoyens dans les villages et contribuerait à augmenter leur niveau de satisfaction à l'égard des services fournis par l'État.

Pour sa part, Mme Aboul Hassan a loué le projet de développement de la campagne égyptienne et l'initiative présidentielle "Vie décente", à la lumière de l'intérêt international pour cet important projet national exécuté par la direction politique égyptienne, jugeant important le rôle que joue le ministère du développement local dans le suivi de mise en oeuvre des projets dans les villages ciblés.

Elle a exprimé sa disposition à fournir toute forme de soutien, à travers le PNUD, au projet national de développement des villages afin que le ministère puisse accomplir ses tâches.

Mme Aboul Hassan a souligné que le PNUD était prêt à coopérer avec le ministère du développement local dans le processus de renforcement des capacités et la fourniture de l'assistance technique aux unités rurales et aux chefs-lieux visés dans le projet et avec les partenaires internationaux et les donateurs pour y participer.