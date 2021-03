Cote d'Ivoire: Législatives 2021 à Daoukro - Wanep-ci appelle les parties prenantes un scrutin apaisé

Dans le cadre des élections législatives, le Wanep-ci a initié, les 4 et 5 mars 2021, à Daoukro, des rencontres d'échange et de sensibilisation à l'endroit des guides religieux, les chefs traditionnels, les femmes, les jeunes et l'ensemble des candidats.

Au cours de ces rencontres, le Wanep-ci a appelé les populations et tous les candidats au scrutin de ce samedi 6 mars, à des élections apaisées, gage de paix et de développement. Tous sans exception, les candidats Rhdp, Venance Konan, du Pdci-Rda, Olivier Akoto Kouassi et la candidate indépendante, Henriette Lagou, ont apprécié la démarche du Wanep-ci.

Ils ont donc été invités au respect des résultats qui seront proclamés. Par ailleurs, le chef du village d'Anoumabo, Nanan Kouadio Konan, a souligné que dans cette optique, il a également reçu les différents candidats. La délégation a été conduite par Mme Anougbré Adjoua Nicole et Yao Kouamé Romaric.

A noter que le Wanep-ci a déployé neuf équipes dans neuf régions de la Côte d'Ivoire pour appeler les populations à un scrutin apaisé.