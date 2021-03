Cote d'Ivoire: Emploi des jeunes - Le projet Youth CAN officiellement lancé en Côte d'Ivoire

Outiller les jeunes et les accompagner dans leur quête d'emploi, mais aussi impliquer les partenaires privés et institutionnels dans les solutions à proposer pour l'employabilité des jeunes bénéficiaires. Telle est la substance du projet Youth can. Ce projet a été lancé, le 5 mars, à travers un atelier de formation à la salle polyvalente du village Sos d'enfants d'Abobo.

Le directeur national de SOS villages d'enfants de Côte d'Ivoire, Koala Oumarou, a relevé que ce projet est d'une extrême importance parce que, plus de 75% de la population est jeune. Il est donc nécessaire que cette frange de la population puisse apporter sa contribution à l'édification d'une société prospère et stable. Le projet «Youth can» cible les jeunes âgés de 15 à 24 ans «privés de prise en charge parentale ou risquant d'en être privés », a précisé Koala Oumarou.

Selon lui, les participants sont issus des programmes de renforcement de la famille ou de prise en charge de type familial de SOS villages d'enfants, ou alors ils sont recommandés au programme par des partenaires intervenant auprès du même groupe cible. « L'objectif est de faire en sorte que ces jeunes déploient leur plein potentiel pour faire carrière ou créer leurs entreprises, afin d'avoir un futur radieux pour eux-mêmes et pour la communauté », a poursuivi Koala Oumarou.

Selon lui, avec Youth Can, SOS villages d'enfants et ses partenaires créent des opportunités valorisantes et inspirantes pour les jeunes, afin de renforcer leur employabilité et de les aider à acquérir des pratiques, des compétences des connaissances utiles. C'est pourquoi la représentante régionale, Bushra Zaahoul, s'est félicitée de la mise en œuvre de ce projet en Côte d'Ivoire, étant donné qu'il permettra un tant soit peu de résorber le chômage des jeunes ivoiriens.

Le consul de l'ambassade d'Israël, Yana Goldman et Georges Kpan, 5e adjoint au maire d'Abobo, se sont réjouis de cette initiative. Pour eux, le projet Youth can est une opportunité pour les jeunes de s'insérer dans le tissu économique et social.

Serge Kouadio Ettien, le coordonnateur national de prise en charge alternative à SOS villages d'enfants de Côte d'Ivoire et point focal des jeunes, a rappelé que le projet Youth can est un projet initié par SOS village International d'enfants dont la Côte d'Ivoire bénéficie. « Il s'agit pour nous d'accompagner les jeunes à l'employabilité avec le soutien de nos différents partenaires.

Nous assurons la formation, le coaching et même le parrainage », dit-il. Traoré Karidja, l'une des participantes à cet atelier, se dit heureuse parce que le projet vient combler les problèmes liés à l'employabilité des jeunes. Elle remercie les initiateurs et leurs partenaires.