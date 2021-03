Sénégal: 14 de ses magasins attaqués dont 10 pilles - Le président d'Auchan déplore «une erreur de cible»

Le président d'Auchan Retail, Edgard Bonte, réagit aux pillages des magasins de l'enseigne française, exprimant son soutien à ses collaborateurs du Sénégal.

Selon Emedia, d'après ses estimations, quatorze (14) de leurs magasins ont été attaqués et dix (10) pillés. "Dakar connait en ce moment une agitation sociale forte... Heureusement, nous avons pu mettre à l'abri nos collaborateurs", a-t-il salué.

Avant de condamner ces "agressions qui auraient pu avoir des inconvénients plus graves. S'attaquer à Auchan en croyant viser des intérêts français est une erreur de cible et est négatif pour le Sénégal lui-même." Il en veut pour preuve :.

"Au Sénégal, nous faisons vivre plus de 1 700 familles sénégalaises, nous permettons à plus de 500 producteurs et industriels sénégalais de se développer et d'embaucher, nous répondons, par des prix bas et des produits de qualité, aux besoins alimentaires et d'équipement des Sénégalais et les millions d'euros de taxes et d'impôts que nous versons à l'État sénégalais, chaque année, contribuent au développement de ce pays