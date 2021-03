Cote d'Ivoire: Législatives à Port-Bouët - Emmou Sylvestre explique l'affaire du listing déchiré ce matin, et s'indigne

Emmou Sylvestre, tête de liste de la liste des candidats Pdci-Rda pour les législatives 2021 dans la commune de Port-Bouët, s'est offusqué, après son vote à Epp Sogephia 2, contre le fait que des personnes s'en soient pris à ses partisans, en raison du listing dont Ils disposaient pour le suivi de l'opération de vote.

« Ce matin, nous avons noté des anomalies avec des candidats qui entraient dans des bureaux de vote avec violences, qui empêchaient nos représentants de faire les vérifications, relativement à ceux qui viennent voter. Et ça, ce n'est pas normal. Nous avions des listings que nous avons achetés avec la Cei, et que nous avions le droit d'utiliser pour suivre l'opération du vote. Ils ont arraché ces listings, notamment au Lycée moderne, et les ont déchirés . Ça, ce n'est pas normal. Nous sommes dans un pays démocratique, il ne faut pas que les gens pensent que ce sont eux qui doivent faire la loi », s'est-il indigné, avant de dénoncer. « Dans certains lieux, le Rhdp est venu avec des listings parallèles. Ils viennent arracher les listings municipaux pour imposer leur liste. Ça ne se fait pas. (... ) Ce n'est pas à nous de prendre des dispositions pour rétablir l'ordre. La police est là. Les forces régaliennes sont là. Que chacun joue son rôle » a-t-il appelé, avant de dire sa joie d'avoir accompli son devoir civique.

Dimi Stéphane, candidat indépendant : « Comme la Cei, nous lançons à tout le monde un message d'apaisement »

Candidat indépendant aux Législatives dans la commune, l'ex-international footballeur ivoirien, Dimi Stéphane, rencontré alors qu'il faisait le tour des centres de vote pour essayer de baisser les tension, a déploré la situation. « C'est vrai qu'il y a eu quelques échauffourées ce matin à l'ouverture des bureaux, mais tout est finalement rentré en ordre grâce à l'intervention des forces de l'ordre. Aujourd'hui, ça nous fait plaisir de constater que la population vote paisiblement et dans la sérénité. Nous avons décidé de sillonner l'ensemble des bureaux de vote pour encourager tous ceux qui sont et qui veillent au bon déroulement du processus. Comme la Cei, nous lançons à tout le monde un message d'apaisement. Nous prions que tout le monde adhère à ce message de paix et surtout de patriotisme. Que Dieu protège Port-Bouët », a-t-il lancé.