Cote d'Ivoire: Représentants des candidats dans les bureaux de vote, détention de listing par des candidats, l'existence de deux listings d'émargement dans les bureaux de vote - Les précisions du président de la CEI

Dernère publication 06/03/2021 à 22:54 min

Le samedi 6 mars 2021, après avoir accompli son devoir civique dans le cadre des législatives au lycée Sainte Marie de Cocody, le président de la Commission électorale indépendante (Cei) Coulibaly Kuibiert Ibrahime a apporté des précisions sur les réprésentants des candidats dans les bureaux de vote, la détention de listing par des candidats, l'existence de deux listings d'émargement dans les bureaux de vote.

« Tout se passe bien, il est bon que nous fassions quelques précisions concernant les candidats. Les candidats doivent avoir, s'ils le souhaitent bien entendu, deux catégories de représentant dans les bureaux de vote. Il y a les représentants itinérants, c'est-à-dire ceux qui vont de bureau de vote en bureau de vote,de lieu de vote en lieu de vote dans la circonscription qu'on appelle les délégués et il y a les représentants qui sont statiques,qui sont dans les bureaux de vote et à ce niveau, il sont au nombre de 2. 1 titulaire et 1 suppléant. Le titulaire, il est dans le bureau de vote, le suppléant, il est dehors. Il attend que son intérim soit ouvert. Donc jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas deux représentants dans un bureau de vote concernant un candidat. Cela est très important.

Et ensuite il y a eu ce problème de listing de la liste électorale. C'est la loi qui prescrit à la commission électorale de donner la possibilité à tout candidat ou parti politique ayant parrainé une candidature de se voir délivrer un listing électoral de la liste électorale de la circonscription concernée. Mais alors, donc quand ils viennent, ils font la demande au président. Le président ordonne à l'imprimerie nationale de leur tirer copie ou l'exemplaire concernant la circonscription concernée, c'est tout. Donc le fait de détenir un listing relatif à la liste électorale ne pose pas de problème, ce n'est pas une irrégularité, c'est de droit. Tout citoyen candidat ou parti politique a le droit d'avoir la liste électorale de la circonscription qui le concerne. Deuxièmement, ou troisièmement, il se trouve que dans certaines circonscriptions, certains candidats aient découvert qu'il y a 2 listes d'émargement. Mais les deux listes d'émargement sont justifiées par les faits suivants :

Le premier fait c'est que y'a la liste d'émargement de la distribution de la carte d'électeur et il y a la liste d'émargement relative au vote. Donc le fait d'en trouver 2 dans un bureau de vote n'est pas irrégulier. Parce qu' on a ouvert la possibilité comme la loi le prescrit de permettre à l'électeur qui n'a pas pu retirer sa carte d'électeur avant, de le faire le jour du vote. Se faisant il faut que nous tenions comptabilité de ce fait . Donc nous ouvrons une liste concernant la distribution des cartes . Ce qui justifie la présence de cette liste d'émargement dans le bureau de vote et en plus de cette liste il y a la liste d'émargement pour le vote. Voilà en fait les faits que nous avons voulu porter à la connaissance des uns et des autres pour les rassurer que la commission électorale travaille en toute transparence », a-t-il signalé .