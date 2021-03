Cote d'Ivoire: Covid-19 - La Saint Valentin fait rebondir les contaminations en Côte d'Ivoire

Selon le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara qui citait des données du comité de veille sur la question, le relâchement dans le suivi des mesures barrières durant la période de la saint Valentin, est à l'origine d'une remontée des cas de Covid 19 en Côte d'Ivoire.

Ayant constaté le samedi 6 mars 2021 après accompli son devoir civique aux législatives au lycée Sainte Marie de Cocody, que des journalistes n'avaient pas porté de masques pour certains, ou l'avaient baissé pour d'autres, le président de la République Alassane Ouattara a profité pour sensibilise.

Alassane Ouattara a insisté sur la nécessité de porter le masque pour contrer la Covid 19. Selon lui, la nouvelle flambée de cette pandémie est liée au non respect des mesures barrières pendant la Saint valentin.

« Je vous demande de porter le masque. Les choses s'étaient bien développées jusque là. Il y a 3 ou 4 jours on avait des taux de contagion en dessous de 5%, ce qui était exceptionnel. Le comité de veille et de pilotage scientifique me dit qu'à cause de la Saint Valentin, les choses ont rebondi depuis 2 jours. Donc je souhaite que les jeunes, vous soyez prudents en vous protégeant et en protégeant vos proches et vos parents . Nous souhaitons tous fêter la Saint Valentin l'année prochaine de manière libre et sans restriction », a dit le Président de la République.