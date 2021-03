Cote d'Ivoire: Législatives 2021-Ouattara - « C'est la vraie première élection pluraliste depuis 20 ans en Côte d'Ivoire »

« C'est la vraie première élection pluraliste depuis 20ans »,estime le Président de la République Alassane Ouattara après avoir accompli son devoir civique dans le cadre des élections législatives le samedi 6 mars 2021 au lycée Sainte Marie de Cocody, en compagnie de la Première dame Dominique Ouattara.

« Comme vous pouvez le constater je viens de voter pour les élections législatives ici à Cocody au lycée Sainte Marie. Je me réjouis de l'avoir fait. C'est un devoir citoyen, et j'encourage tous nos concitoyens à le faire d'autant plus que c'est la vraie première élection pluraliste depuis 20 ans parce que de 2000 à 2010, le Rdr n'avait pas pu participer aux élections législatives. Et de 2010 à 2020 le Fpi avec son membre fondateur n'avait pas voulu participer au scrutin. Le fait que tous les partis significatifs participent à ce scrutin est une évolution qui confirme l'élan de la construction démocratique dans notre pays.

Je voudrais ajouter que la campagne a été apaisée et je m'en réjouis ; c'est ce que j'ai toujours voulu. Je souhaite que les épisodes malheureux de 2020 et de 2010 des deux élections présidentielles soient définitivement derrière nous, et que les ivoiriens puissent choisir à compter de maintenant en toute quiétude et dans la paix leurs représentants. Que ce soit pour le pouvoir suprême, pour l'exécutif, les législatives et bien évidemment les élections locales avec les mairies et les élections des conseils régionaux . Moi je suis très fier de cette évolution au cours des dix dernières années, je souhaite que cela puisse se poursuivre, je voudrais donc féliciter tous nos concitoyens, féliciter tous les partis politiques, leurs militants et directions . Bien sûr, bien qu'étant le président de tous les ivoiriens je félicite également le RHDP pour sa mobilisation à l'occasion de ces élections. La journée ne fait que commencer, il nous reste encore quelques heures de vote. Je souhaite que la journée soit apaisée ainsi que le dépouillement », a déclaré le chef de l'État.