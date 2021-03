Cote d'Ivoire: Législatives 2021-Bédié au gouvernement - «Empêcher les microbes, les encagoulés qui empêchent les électeurs de s'exprimer librement »

« J'invite le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurisation de ce scrutin et aussi d'empêcher les violences et les troubles et également les microbes, les encagoulés qui empêchent les électeurs de s'exprimer librement ». Ce sont des propos tenus par le président du Pdci Henri Konan Bédié après avoir accompli son devoir civique au lycée Sainte Marie de Cocody dans le cadre des législatives le samedi 6 mars 2021.

« Je viens de remplir mon devoir de citoyen. A cette occasion j'invite tous les ivoiriens et toutes les ivoiriennes à voter massivement, à se rendre massivement aux urnes pour donner leurs voix à leurs candidats . Je profite pour lancer un appel à la commission électorale indépendante pour que tout ce processus se déroule paisiblement et faire en sorte qu'il n'y ait pas de tricherie et qu'il n'y ait pas de troubles . J'invite également le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurisation de ce scrutin et aussi d'empêcher les violences et les troubles et également les microbes, les encagoulés qui empêchent les électeurs de s'exprimer librement », a-t-il déclaré.